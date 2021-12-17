FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Гостя, выкинувшего хозяина из квартиры на 8-м этаже в Петербурге, отправили в колонию ненадолго

4
Печать

Невский райсуд вынес приговор по делу об убийстве мужчины в Невском районе. Его выкинул из окна пришедший в гости петербуржец.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 17 декабря, Александр Судаков ждал суда больше пяти лет. В ноябре 2015 года он загостился в квартире на улице Чудновского и около шести утра поспорил с хозяином 43 лет. Конфликт закончился, когда гость выбросил в открытое окно восьмого этажа оппонента.

От полученных травм мужчина скончался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима. Осужденному зачтется время, проведенное в изоляторе, а это без малого шесть лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

-4°
Скоро уже выйдет, в СИЗО год за полтора
iphonedimona
Справедливый приговор, это не лишение свободы. Справедливо приговорить к выбрасыванию с 8-го этажа...
killbeachtrash
Выйдет и в помощники тренера по парашютному спорту работать. Опыт уже есть солидный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний