Гостя, выкинувшего хозяина из квартиры на 8-м этаже в Петербурге, отправили в колонию ненадолго

Невский райсуд вынес приговор по делу об убийстве мужчины в Невском районе. Его выкинул из окна пришедший в гости петербуржец.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 17 декабря, Александр Судаков ждал суда больше пяти лет. В ноябре 2015 года он загостился в квартире на улице Чудновского и около шести утра поспорил с хозяином 43 лет. Конфликт закончился, когда гость выбросил в открытое окно восьмого этажа оппонента.

От полученных травм мужчина скончался.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима. Осужденному зачтется время, проведенное в изоляторе, а это без малого шесть лет.

