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Индонезийские каникулы петербуржца прервал Интерпол. В МВД показали его возвращение

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В Россию из Индонезии экстрадирован петербуржец Александр Васюк. Он махнул на Бали от проблем с бизнесом и уголовного дела о коммерческом подкупе.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 17 декабря Васюк депортирован в Россию, на родину его сопровождают сотрудники Интерпола. 34-летнему мужчине вменяют коммерческий подкуп, по данным «Фонтанки», уголовное дело по статье 204 возбуждено в 2018 году.

Автор: МВД Медиа / YouTube

По версии следствия, в 2017-м Васюк работал замгендиректора строительной компании и требовал от субподрядчиков собственный дом, при этом на строительство и материалы тратиться не собирался. Строителей якобы пугал неподписанными актами о выполненных работах и задержкой оплаты по договору.

В 2019 году фигуранта, по данным СК, в России уже не было. Обвинение предъявили заочно, в прошлом году его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Как сообщили в Генпрокуратуре, вменяемый Васюку эпизод касается его работы в должности одного из руководителей общества «Стройарсенал». «Опасаясь угроз, исполнители оказали ему необходимые услуги более чем на 800 тыс. рублей», - уточнили в ведомстве.

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