Индонезийские каникулы петербуржца прервал Интерпол. В МВД показали его возвращение

В Россию из Индонезии экстрадирован петербуржец Александр Васюк. Он махнул на Бали от проблем с бизнесом и уголовного дела о коммерческом подкупе.



Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 17 декабря Васюк депортирован в Россию, на родину его сопровождают сотрудники Интерпола. 34-летнему мужчине вменяют коммерческий подкуп, по данным «Фонтанки», уголовное дело по статье 204 возбуждено в 2018 году.