Заявили о себе среди лучших академий России. Как ФК «Алмаз-Антей» прожил год

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Подготовительные команды (2012, 2011, 2010, 2009 г.р.) участвовали в Первенстве Санкт-Петербурга по своим возрастам, а самые младшие ребята (2012 г.р.) — среди тех, что годом старше. Футболисты 2011 и 2010 г.р. также провели двухдневные турниры под эгидой МРО «Северо-Запад», где подопечные Дмитрия Хотулёва (2010 г.р.) завоевали трофей.

Игроки 2008 г.р. дебютировали в детско-юношеском Первенстве Высшей Лиги с четвертого места, а на отборочном турнире МРО «Северо-Запад» в Новгороде выиграли бронзу. Этот результат позволит участвовать в стыковых играх за выход в финальный этап. Их соперником стала команда Академии им. Коноплёва (Тольятти), матчи пройдут будущей весной.



Команда 2007 г.р. под руководством Андрея Кокуркина в сезоне 2021 года провела очень насыщенное игровое время. Бронза на зональном этапе Всероссийских соревнований по Северо-Западу позволила встретиться с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска и после победы отправиться в Астрахань на финальный этап. Уступив в финале команде «Чертаново», «алмазы» заслужили серебро и заявили о себе среди лучших академий России. В городских соревнованиях ребята также не остались без наград — заслуженный Кубок города и бронза в регулярном Чемпионате.

Коллектив Крычанова и Прошина 2006 г.р. начал сезон с бронзы в зональном этапе МРО «Северо-Запад» с юношами годом старше. Вратарь Никита Максимов и нападающий Егор Яковлев были удостоены индивидуальных номинаций. В регулярном первенстве с небольшим отрывом команда стала лидером за несколько туров до завершения Чемпионата, а несколько игроков получили вызов в юниорскую сборную Санкт-Петербурга и заслужили разряд «Кандидат в мастера спорта».

Юношей 2005 г.р. активно привлекали в молодёжную команду. Совместно с игроками молодёжи они завоевали Кубок Санкт-Петербурга среди молодёжных команд, а также серебро зонального этапа среди мужских команд «III дивизион».



Выпускники детско-юношеского футбола, старшие юноши (2004 г.р.) также стали обладателями Кубка Санкт-Петербурга по своему возрасту. С нового сезона футболисты перейдут в распоряжение молодежной команды.

Самая старшая команда клуба, игроки до 21 года, также в сезоне 2021 года проявили свои сильные качества. В финале Кубка Санкт-Петербурга они — второй год подряд — сошлись со СШОР «Зенит». Первый тайм прошел без голов, и лишь на 74 минуте матча с навеса Романа Петрова головой в ворота Артём Рамазанов открыл счёт в матче. Вскоре отличным проходом и точным ударом отличился Александр Кузнецов. В концовке встречи точку поставил Данил Чёрный, без ошибок исполнив 11-метровый удар. В итоге капитан поднял кубок над головой.

Команда во главе с Алексеем Тарасюком, а затем новым наставником Сергеем Елягиным завоевала серебро в III дивизионе МРО «Северо-Запад». В 14 встречах ребята уступили лишь раз — чемпиону первенства, команде «Ядро». Такие высокие награды позволили коллективу выступить на финальном этапе среди взрослых в Сочи, где молодёжь расположилась на почетном пятом месте. Несколько игроков подписали первые профессиональные контракты. Нападающий Константин Попов перешел в ФК «Муром», вратарь Григорий Андриенко — в московский «Велес», а Дмитрий Шилов — в петербургское «Динамо».

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Сегодня пять коллективов клуба участвуют в Зимнем Первенстве Санкт-Петербурга под эгидой Федерации футбола. Молодежь, старшие и средние юноши выступают в Первенстве среди мужских и молодежных команд, 2007 г.р. — среди тех, кто не старше 2006 г.р., а 2008 г.р. – по 2007-му. Таким образом, обеспечена игровая практика на зимний период и в подготовке к новому сезону, который стартует уже в апреле 2022 года.

В общей сложности в футбольном клубе «Алмаз-Антей» сейчас занимается около 400 воспитанников. В их распоряжении большое и малое футбольные поля, крытый манеж с искусственным покрытием, а также два спортивных зала, оборудованных для проведения тренировок и матчей.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







«В целом, сезоном мы довольны. С начала года начали работать по новой системе, была внедрена философия клуба. Обычно для адаптации чего-то нового требуется немало времени, но нам удалось не буксовать с результатами долго. В прошедшем сезоне мы достойно выступили на российских просторах, что не может не радовать. Нашими игроками стали активнее интересоваться в разных академиях страны, что также стоит отметить. Все это вкупе даёт позитивное настроение на будущее, и мы смотрим в него с большим оптимизмом», — подвел итоги года спортивный директор ФК «Алмаз Антей» Максим Крычанов.



Он не стал выделять ни одну из команд клуба. По словам Крычанова, главный результат общей работы — чтобы игроки «Алмаз-Антея» получили шанс стать профессиональными футболистами.

«Если нашими ребятами столь активно стали интересоваться, и кто-то из них ещё подписывает профессиональные контракты — это и есть главные победы. Кубки и медали тоже приятно получать, но настоящее удовлетворение я лично получаю от вышесказанного. За все время существования клуба, около 7 лет, более 15 футболистов заиграли на профессиональном уровне, кто-то играет до сих пор. С каждым годом спрос на наших ребят растёт — и мы в клубе прикладываем большие усилия, чтобы с каждым выпуском из нашей школы количество игроков, подписавших профессиональные контракты, увеличивалось», — подчеркнул Крычанов.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Довольны развитием клуба и в руководстве концерна.

«Мы видим, как вы растете, как совершенствуете мастерство. В этом году, несмотря на все вирусные ограничения, коллективы разных возрастов приняли участие в беспрецедентном количестве турниров. Хотелось бы отметить как пример для всех остальных поколений молодежную команду, которая провела фантастический сезон. Шестой год стал чемпионом города. Команды, получившие кубки, — четвертый год, седьмой год. Так же прекрасно выступил и десятый год. В целом, сезон нам удался. По информации Федерации футбола Санкт-Петербурга, по результатам работы спортивных футбольных школ футбольная школа «Алмаз-Антей» заняла второе место после «Зенита». Уровень подготовки, развития, участия сильно вырос. Ожидаем участие 16-летних ребят в юношеской футбольной лиге. Это означает игры с командами мастеров, это даст возможность нам всем расти, совершенствоваться — может быть, стать профессиональными футболистами. Наверное, каждый из вас об этом мечтает», — отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников.



В будущем году клуб хочет провести турнир на приз Бурчалкина — несмотря на ограничения. По словам Подвязникова, часть иностранных партнеров «Алмаза-Антея» уже заявили о желании привезти в Петербург свои футбольные команды. В то же время 16-, 17-, 18-летние игроки «Алмаза-Антея» поедут на товарищеские матчи в Венгрию.

«В следующем году 20 лет Концерну, очень бы хотелось, чтобы вы сезон провели достойно, на хорошем уровне. Главное — чтобы все были здоровы. Прошу вас поберечься, беречь родных и близких. И обязательно учиться, получать образование, независимо от того, как сложится ваша футбольная карьера. Мы будем делать все возможное, чтобы вы состоялись как футболисты. Все остальное в ваших руках. Для этого есть прекрасные тренеры, руководство клуба. Желаю вам здоровья и успехов, мы очень на вас надеемся», — подчеркнул Михаил Подвязников. Новости компаний