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Заявили о себе среди лучших академий России. Как ФК «Алмаз-Антей» прожил год

Седьмой год существования футбольного клуба «Алмаз-Антей» стал одним из самых успешных в его истории, несмотря на все очевидные трудности. Команды снова смогли принять участие не только в Первенстве и Кубке Санкт-Петербурга, но и в выездных региональных турнирах.

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Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
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Подготовительные команды (2012, 2011, 2010, 2009 г.р.) участвовали в Первенстве Санкт-Петербурга по своим возрастам, а самые младшие ребята (2012 г.р.) среди тех, что годом старше. Футболисты 2011 и 2010 г.р. также провели двухдневные турниры под эгидой МРО «Северо-Запад», где подопечные Дмитрия Хотулёва (2010 г.р.) завоевали трофей.

Игроки 2008 г.р. дебютировали в детско-юношеском Первенстве Высшей Лиги с четвертого места, а на отборочном турнире МРО «Северо-Запад» в Новгороде выиграли бронзу. Этот результат позволит участвовать в стыковых играх за выход в финальный этап. Их соперником стала команда Академии им. Коноплёва (Тольятти), матчи пройдут будущей весной.

Команда 2007 г.р. под руководством Андрея Кокуркина в сезоне 2021 года провела очень насыщенное игровое время. Бронза на зональном этапе Всероссийских соревнований по Северо-Западу позволила встретиться с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска и после победы отправиться в Астрахань на финальный этап. Уступив в финале команде «Чертаново», «алмазы» заслужили серебро и заявили о себе среди лучших академий России. В городских соревнованиях ребята также не остались без наград заслуженный Кубок города и бронза в регулярном Чемпионате.

Коллектив Крычанова и Прошина 2006 г.р. начал сезон с бронзы в зональном этапе МРО «Северо-Запад» с юношами годом старше. Вратарь Никита Максимов и нападающий Егор Яковлев были удостоены индивидуальных номинаций. В регулярном первенстве с небольшим отрывом команда стала лидером за несколько туров до завершения Чемпионата, а несколько игроков получили вызов в юниорскую сборную Санкт-Петербурга и заслужили разряд «Кандидат в мастера спорта».

Юношей 2005 г.р. активно привлекали в молодёжную команду. Совместно с игроками молодёжи они завоевали Кубок Санкт-Петербурга среди молодёжных команд, а также серебро зонального этапа среди мужских команд «III дивизион».

Выпускники детско-юношеского футбола, старшие юноши (2004 г.р.) также стали обладателями Кубка Санкт-Петербурга по своему возрасту. С нового сезона футболисты перейдут в распоряжение молодежной команды.

Самая старшая команда клуба, игроки до 21 года, также в сезоне 2021 года проявили свои сильные качества. В финале Кубка Санкт-Петербурга они второй год подряд сошлись со СШОР «Зенит». Первый тайм прошел без голов, и лишь на 74 минуте матча с навеса Романа Петрова головой в ворота Артём Рамазанов открыл счёт в матче. Вскоре отличным проходом и точным ударом отличился Александр Кузнецов. В концовке встречи точку поставил Данил Чёрный, без ошибок исполнив 11-метровый удар. В итоге капитан поднял кубок над головой.

Команда во главе с Алексеем Тарасюком, а затем новым наставником Сергеем Елягиным завоевала серебро в III дивизионе МРО «Северо-Запад». В 14 встречах ребята уступили лишь раз чемпиону первенства, команде «Ядро». Такие высокие награды позволили коллективу выступить на финальном этапе среди взрослых в Сочи, где молодёжь расположилась на почетном пятом месте. Несколько игроков подписали первые профессиональные контракты. Нападающий Константин Попов перешел в ФК «Муром», вратарь Григорий Андриенко в московский «Велес», а Дмитрий Шилов в петербургское «Динамо».

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
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Сегодня пять коллективов клуба участвуют в Зимнем Первенстве Санкт-Петербурга под эгидой Федерации футбола. Молодежь, старшие и средние юноши выступают в Первенстве среди мужских и молодежных команд, 2007 г.р. среди тех, кто не старше 2006 г.р., а 2008 г.р. – по 2007-му. Таким образом, обеспечена игровая практика на зимний период и в подготовке к новому сезону, который стартует уже в апреле 2022 года.

В общей сложности в футбольном клубе «Алмаз-Антей» сейчас занимается около 400 воспитанников. В их распоряжении большое и малое футбольные поля, крытый манеж с искусственным покрытием, а также два спортивных зала, оборудованных для проведения тренировок и матчей.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
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«В целом, сезоном мы довольны. С начала года начали работать по новой системе, была внедрена философия клуба. Обычно для адаптации чего-то нового требуется немало времени, но нам удалось не буксовать с результатами долго. В прошедшем сезоне мы достойно выступили на российских просторах, что не может не радовать. Нашими игроками стали активнее интересоваться в разных академиях страны, что также стоит отметить. Все это вкупе даёт позитивное настроение на будущее, и мы смотрим в него с большим оптимизмом», подвел итоги года спортивный директор ФК «Алмаз Антей» Максим Крычанов.

Он не стал выделять ни одну из команд клуба. По словам Крычанова, главный результат общей работы чтобы игроки «Алмаз-Антея» получили шанс стать профессиональными футболистами.

«Если нашими ребятами столь активно стали интересоваться, и кто-то из них ещё подписывает профессиональные контракты это и есть главные победы. Кубки и медали тоже приятно получать, но настоящее удовлетворение я лично получаю от вышесказанного. За все время существования клуба, около 7 лет, более 15 футболистов заиграли на профессиональном уровне, кто-то играет до сих пор. С каждым годом спрос на наших ребят растёт и мы в клубе прикладываем большие усилия, чтобы с каждым выпуском из нашей школы количество игроков, подписавших профессиональные контракты, увеличивалось», подчеркнул Крычанов.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
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Довольны развитием клуба и в руководстве концерна.

«Мы видим, как вы растете, как совершенствуете мастерство. В этом году, несмотря на все вирусные ограничения, коллективы разных возрастов приняли участие в беспрецедентном количестве турниров. Хотелось бы отметить как пример для всех остальных поколений молодежную команду, которая провела фантастический сезон. Шестой год стал чемпионом города. Команды, получившие кубки, четвертый год, седьмой год. Так же прекрасно выступил и десятый год. В целом, сезон нам удался. По информации Федерации футбола Санкт-Петербурга, по результатам работы спортивных футбольных школ футбольная школа «Алмаз-Антей» заняла второе место после «Зенита». Уровень подготовки, развития, участия сильно вырос. Ожидаем участие 16-летних ребят в юношеской футбольной лиге. Это означает игры с командами мастеров, это даст возможность нам всем расти, совершенствоваться может быть, стать профессиональными футболистами. Наверное, каждый из вас об этом мечтает», отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников.

В будущем году клуб хочет провести турнир на приз Бурчалкина несмотря на ограничения. По словам Подвязникова, часть иностранных партнеров «Алмаза-Антея» уже заявили о желании привезти в Петербург свои футбольные команды. В то же время 16-, 17-, 18-летние игроки «Алмаза-Антея» поедут на товарищеские матчи в Венгрию.

«В следующем году 20 лет Концерну, очень бы хотелось, чтобы вы сезон провели достойно, на хорошем уровне. Главное чтобы все были здоровы. Прошу вас поберечься, беречь родных и близких. И обязательно учиться, получать образование, независимо от того, как сложится ваша футбольная карьера. Мы будем делать все возможное, чтобы вы состоялись как футболисты. Все остальное в ваших руках. Для этого есть прекрасные тренеры, руководство клуба. Желаю вам здоровья и успехов, мы очень на вас надеемся», подчеркнул Михаил Подвязников.

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Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»

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