Одним надо близко, другим — статусно. Какая инфраструктура важна для покупателей жилья разных классов

Основным фактором, влияющим на выбор нового жилья, является социальная и транспортная инфраструктура. Но, по данным исследования аналитического центра «Группы ЛСР», требования к инфраструктуре, как и к другим аспектам жилья, у будущих покупателей жилья класса «комфорт» и «бизнес» отличаются.
В исследовании компании принимали участие более тысячи респондентов — потенциальные покупатели и те, кто уже живет в новостройках комфорт- и бизнес-класса.
Так, для петербуржцев, рассматривающих приобретение квартиры комфорт-класса, принципиальное значение имеет удаленность социальной инфраструктуры от дома. Район проживания для них не столь важен, однако проблем с тем, чтобы добраться до метро или остановки общественного транспорта, возникать не должно. При этом наличие транспортной инфраструктуры становится решающим фактором при сравнении комплексов — из двух проектов в одном районе скорее выберут тот, что ближе к метро.
Для покупателей жилья бизнес-класса важны статусность локации и быстрый доступ к ключевым транспортным узлам и центру города, а также социальная и бытовая инфраструктура, но школы, детские сады, магазины и спортзалы поблизости должны быть на уровне выше среднего.
Также исследование показало, что клиенты в комфорт-классе предпочитают жилье с готовой отделкой, при этом желая иметь выбор из нескольких вариантов. Внешний вид самого жилого комплекса для таких покупателей не имеет особого значения, а вот клиенты в сегменте «бизнес», напротив, обращают внимание на архитектуру, предпочитая проекты с небольшим количеством этажей и продуманными планировками. Отделка таким клиентам не нужна, зато важна высота потолков — не менее трех метров.
Все большее значение для покупателей приобретает критерий безбарьерной среды. На это обращают внимание в первую очередь семейные пары, которые планируют завести детей или недавно стали родителями.
Также при прочих равных условиях влияет на покупку, например, наличие современных детских площадок, зеленых зон и закрытый от машин двор.