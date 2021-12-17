Одним надо близко, другим — статусно. Какая инфраструктура важна для покупателей жилья разных классов

Основным фактором, влияющим на выбор нового жилья, является социальная и транспортная инфраструктура. Но, по данным исследования аналитического центра «Группы ЛСР», требования к инфраструктуре, как и к другим аспектам жилья, у будущих покупателей жилья класса «комфорт» и «бизнес» отличаются.



В исследовании компании принимали участие более тысячи респондентов — потенциальные покупатели и те, кто уже живет в новостройках комфорт- и бизнес-класса.



Так, для петербуржцев, рассматривающих приобретение квартиры комфорт-класса, принципиальное значение имеет удаленность социальной инфраструктуры от дома. Район проживания для них не столь важен, однако проблем с тем, чтобы добраться до метро или остановки общественного транспорта, возникать не должно. При этом наличие транспортной инфраструктуры становится решающим фактором при сравнении комплексов — из двух проектов в одном районе скорее выберут тот, что ближе к метро.

