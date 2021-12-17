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Камера сняла, как водитель кроссовера сыграл в «бильярд» на «зебре» в Пушкине. Чудом под колеса не попали люди

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16133194" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Торопливый водитель устроил ДТП с машинами, пропускавшими людей на пешеходном переходе, в Пушкинском районе Петербурга 17 декабря. Момент ДТП попал на камеру.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на перекрестке улиц Генерала Хазова и Школьной в Пушкине. На записи видно, как белый внедорожник притормаживает перед пешеходным переходом, пропуская переходящих по нему людей. За ним следом на разумной дистанции снижает скорость черная легковушка. И в тот момент, когда пешеходы расходятся с полосы перед внедорожником, машины догоняет кроссовер, водитель которого даже не пытается тормозить.

От удара легковая прилетает в уже начавший движение внедорожник, а кроссовер продолжает катиться вперед, тормозя только на переходе, перед белым авто. При этом один из пешеходов на «зебре» еще не успел завершить переход.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16133194" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Telman_spb
3 участника- 2 чайника.
зачем среднему битку белую к лузе подгонять нужно было- непонятно.
третим чужого хотел сыграть
П33/11-2
Водятел=виновник не торопливый, он слепошарый.
Платон Оса
Можно еще спросить у водителя темной машины, с какой целью он стоит на перекрестке.
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