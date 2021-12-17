Камера сняла, как водитель кроссовера сыграл в «бильярд» на «зебре» в Пушкине. Чудом под колеса не попали люди

Торопливый водитель устроил ДТП с машинами, пропускавшими людей на пешеходном переходе, в Пушкинском районе Петербурга 17 декабря. Момент ДТП попал на камеру.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на перекрестке улиц Генерала Хазова и Школьной в Пушкине. На записи видно, как белый внедорожник притормаживает перед пешеходным переходом, пропуская переходящих по нему людей. За ним следом на разумной дистанции снижает скорость черная легковушка. И в тот момент, когда пешеходы расходятся с полосы перед внедорожником, машины догоняет кроссовер, водитель которого даже не пытается тормозить.