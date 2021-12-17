В Петербурге суд оставил на свободе юриста, которого попутал бес на 15 миллионов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 декабря, Александра Лардугина признали виновным в хищении 15 миллионов рублей из офиса компании в БЦ «Ренессанс Плаза» на улице Марата. Второго марта прошлого года деньги оставались без присмотра с 11 утра и до 17 часов вечера, Лардугин не смог устоять перед соблазном.



По данным ГУ МВД по Петербургу и области, заявление о краже написал 36-летний генеральный директор охранного предприятия. Сообщалось, что миллионы лежали на столе, юрист компании воспользовался невнимательностью руководителя и украл их. Потратить не успел — его быстро задержали.

