В Петербурге суд оставил на свободе юриста, которого попутал бес на 15 миллионов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 декабря, Александра Лардугина признали виновным в хищении 15 миллионов рублей из офиса компании в БЦ «Ренессанс Плаза» на улице Марата. Второго марта прошлого года деньги оставались без присмотра с 11 утра и до 17 часов вечера, Лардугин не смог устоять перед соблазном.
По данным ГУ МВД по Петербургу и области, заявление о краже написал 36-летний генеральный директор охранного предприятия. Сообщалось, что миллионы лежали на столе, юрист компании воспользовался невнимательностью руководителя и украл их. Потратить не успел — его быстро задержали.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года», — уточнили в суде.
Потерпевший гендиректор вернул право распоряжаться 15 миллионами. Пока длилось разбирательство, три тысячи купюр являлись вещественным доказательством и находились у него на ответственном хранении.