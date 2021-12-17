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В Петербурге суд оставил на свободе юриста, которого попутал бес на 15 миллионов

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес приговор за кражу внутри компании. Корпоративный юрист в один день разбогател и потерял 15 миллионов рублей.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 декабря, Александра Лардугина признали виновным в хищении 15 миллионов рублей из офиса компании в БЦ «Ренессанс Плаза» на улице Марата. Второго марта прошлого года деньги оставались без присмотра с 11 утра и до 17 часов вечера, Лардугин не смог устоять перед соблазном.

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, заявление о краже написал 36-летний генеральный директор охранного предприятия. Сообщалось, что миллионы лежали на столе, юрист компании воспользовался невнимательностью руководителя и украл их. Потратить не успел — его быстро задержали.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года», — уточнили в суде.

Потерпевший гендиректор вернул право распоряжаться 15 миллионами. Пока длилось разбирательство, три тысячи купюр являлись вещественным доказательством и находились у него на ответственном хранении.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Я вздохнул с облегчением...главное Бес суд не попутал.
Урус-Баши
Хотелось бы чтобы почаще писали о тех местах, где 36 миллионов просто так лежат на столе. Может пригодиться в жизни.
Большие деньги, любят тишину..
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