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Бронировать квартиры онлайн стали в 10 раз чаще с начала года

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С начала года количество покупателей, которые забронировали квартиру и оплатили залог онлайн, увеличилось в 10 раз. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 75 % обращений относительно покупки жилья сегодня приходят из Интернета.

По данным аналитиков, особый интерес представляют видеоэкскурсии и просмотр 3D-панорам: ежемесячно этими сервисами пользуются более 10 тысяч пользователей. Также всё большую популярность набирают новые каналы взаимодействия и коммуникаций с клиентами. Это особенно заметно по количеству обращений в чатах и мессенджерах — за год их число возросло на 40 %.

Также в «Петербургской Недвижимости» отметили двукратный рост количества пользователей мобильного приложения. В целом трафик с мобильных устройств на протяжении последних нескольких лет постоянно растёт и сегодня составляет порядка 70 %.

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