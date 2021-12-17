Бронировать квартиры онлайн стали в 10 раз чаще с начала года

С начала года количество покупателей, которые забронировали квартиру и оплатили залог онлайн, увеличилось в 10 раз. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 75 % обращений относительно покупки жилья сегодня приходят из Интернета.



По данным аналитиков, особый интерес представляют видеоэкскурсии и просмотр 3D-панорам: ежемесячно этими сервисами пользуются более 10 тысяч пользователей. Также всё большую популярность набирают новые каналы взаимодействия и коммуникаций с клиентами. Это особенно заметно по количеству обращений в чатах и мессенджерах — за год их число возросло на 40 % .

