Умер «отец Трансформеров». Ему было 98 лет

Создатель игрушек «Трансформеры», от которых пошла целая развлекательная индустрия, Генри Оренштейн умер 15 декабря. Ему было 98 лет. Об этом сообщило израильское новостное агентство Ynet.



Будущий изобретатель родился в Польше в 1923 году. Вся его семья пострадала от Холокоста: родители были убиты, а Генри и его брат попали в концлагерь. Он смог пережить ужасы заключения, после освобождения уехал в Соединенные Штаты и с тех пор жил в Нью-Джерси. Там он получил работу у крупного производителя игрушек Hasbro и в течение нескольких лет стал автором большого количества кукольных линий, в том числе «отцом Трансформеров».

