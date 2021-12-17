Умер «отец Трансформеров». Ему было 98 лет

Создатель игрушек «Трансформеры», от которых пошла целая развлекательная индустрия, Генри Оренштейн умер 15 декабря. Ему было 98 лет. Об этом сообщило израильское новостное агентство Ynet.
Будущий изобретатель родился в Польше в 1923 году. Вся его семья пострадала от Холокоста: родители были убиты, а Генри и его брат попали в концлагерь. Он смог пережить ужасы заключения, после освобождения уехал в Соединенные Штаты и с тех пор жил в Нью-Джерси. Там он получил работу у крупного производителя игрушек Hasbro и в течение нескольких лет стал автором большого количества кукольных линий, в том числе «отцом Трансформеров».
Фигурки трансформируемых роботов вдохновили художников и режиссеров на множество адаптаций, от комиксов до мультсериалов и популярных блокбастеров.
Изобретательские способности Генри Оренштейна не ограничивались куклами, за свою жизнь он получил более 100 разных патентов на свое имя. Также его имя считается важным для развития покерной индустрии. Имя Генри Оренштейна внесено в Зал покерной славы, он был карточным чемпионом и выигранные деньги вкладывал в благотворительные программы для израильских студентов.