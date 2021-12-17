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Туроператорам продлили меры поддержки для возврата денег туристам за отмененные путешествия

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Правительство РФ продлило туроператорам срок, до которого они смогут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия. Об этом проинформировала пресс-служба кабмина.

Как гласит сообщение, опубликованное на сайте правительства 17 декабря, речь идет о зарубежных турах, которые были забронированы до 31 марта 2020 года.

«Чтобы воспользоваться средствами фонда, туроператору достаточно направить об этом уведомление в ассоциацию «Турпомощь». Распоряжением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, туроператорам разрешается направить такое уведомление до 27 декабря 2021 года включительно. До внесения данного изменения они могли это сделать до 15 мая 2021 года», — гласит запись пресс-службы.

В правительстве рассчитывают, что такое решение поддержит участников отрасли. Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, поездки которых были отменены из-за коронавируса.

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Комментарии (1)

angel of death
ездить куда-то в период пандемии - это какими мозгами надо обладать? в смысле их полным отсутствием... на дворе - естественный отбор по Чарльзу Дарвину - кто-то осторожно прячется и ныкается, выжидая окончания пандемии, кто-то ездит по миру и пополняет летальную статистику... как говорится: "каждому своё"...
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