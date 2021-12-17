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Психолог расскажет, как пережить новогоднюю суету и реализовать задуманное в новом году

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Если накануне грядущего Нового года вспомнить свои планы и обещания, можно впасть в тоску. Особенно если кажется, что другие свои планы выполнили: выучили 18 иностранных языков, похудели и так далее. 22 декабря в Маяковке учимся исполнять свои собственные планы. 16+

Фото: tookapic, pixabay.com/
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Если посмотреть на статистику, то наши новогодние обещания довольно примитивны и эгоистичны. В топе новогодних обещаний, увы, нет ничего про спасение мира или хотя бы про дописывание бестселлера. Там все больше про «привести себя в форму», «бросить курить/пить», «высыпаться» и тому подобное. Хотя если такое отвлекает от великих дел, то с этими назойливыми проблемами действительно нужно расправляться.

«На лекции поговорим о том, как живому и настоящему человеку справиться с периодом новогодних праздников», — предлагает Анастасия Кулькова, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Анастасия специализируется на работе с самооценкой, тревогой и виной, а сама лекция — совместный проект Маяковки с образовательным проектом «Правое полушарие Интроверта».

22 декабря собираемся на Фонтанке, 44, на лекции «Как пережить новогоднюю суету и реализовать задуманное в новом году?». И узнаем, «как суметь выстроить следующий год так, чтоб и свои горы посворачивать, но без невроза». Подробности на сайте библиотеки Маяковского в разделе мероприятий. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: tookapic, pixabay.com/

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