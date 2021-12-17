Каша из-за топора. Петербургский суд отправил в колонию «викинга» из Шушар

В пятом часу утра 22 мая Караев, будучи пьяным, у дома 113 по Софийской начал размахивать топором. По версии обвинения, он спровоцировал конфликт, используя малозначительный повод, подошел к мужчине, начал его оскорблять и сыпать угрозами применения инструмента.

Пушкинский районный суд разобрался в запутанной истории с топором, которая приключилась в Шушарах минувшей весной. Сослан Караев был признан виновным в хулиганстве и отправлен в колонию. Подробности 17 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Караев вину признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что вечером накануне инцидента он закончил работать, взял топор, чтобы передать его знакомому, и пошел в кафе. Там он пил до рассвета. В конце концов хранитель инструмента вызвал такси и поехал в Колпино, чтобы отдать орудие. При себе у Караева было 1 200 рублей. В полпятого утра на съезде с КАД в районе Софийской он увидел людей у обочины. Мужчина решил попросить у них наличные в обмен на перевод и сказал водителю остановиться. Компания в помощи отказала, тогда он стал ругаться, вытащил топор и стал им размахивать. Вскоре на месте уже была полиция, которая задержала Караева.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

