На всей территории России за день насчитали
Летальную статистику сегодня пополнили еще
Общее число заболевших коронавирусом в России выросло до
Суточная заболеваемость в Петербурге уже два дня держится ниже 2000
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
На всей территории России за день насчитали
Летальную статистику сегодня пополнили еще
Общее число заболевших коронавирусом в России выросло до
30 ноября 2021, 11:51Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла вниз впервые за неделю
02 декабря 2021, 11:42Суточная заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге третий день подряд. Показатель поднялся выше 2600
15 сентября 2021, 11:19В Петербурге за сутки в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. По России вновь более 18 тысяч случаев
13 сентября 2021, 11:44Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала почти в два раза после выходных
20 сентября 2021, 12:00Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко упала после выходных
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