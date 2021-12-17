Суточная заболеваемость в Петербурге уже два дня держится ниже 2000

Во второй половине января пойдёт вверх. Никакие куар-коды не помогут. Болеть будут в большинстве привитые. Так было недавно в Европе, мы не исключение. А вот те кто переболел, сопротивляйтесь вакцинации. Вы убиваете свой ядерный иммунитет. Я сделал позавчера тест на антитела, стало больше чем летом (июнь), Было 21, стало 30. Это я с больным в одном кабинете сидел сутки. Не болел и никто от меня не заразился. Но всякие Поповы и другие неучи в виде Гинцбургов, говорят что естественный иммунитет полная туфта и через полгода он растворяется в тумане навсегда. 1,5 года прошло и действует как положено. А всем вкалывают туфту. Она конечно действует, вырабатывает антитела, а может и не вырабатывает у кого-то, никто не проверяет, но в том то и дело что не вырабатывается память клеточная. Прививка действует месяц от силы, через три-четыре месяца за новой дозой. Это как инсулин, надо постоянно колоть чтобы не умереть. Вот такая вот суровая правда.