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Суточная заболеваемость в Петербурге уже два дня держится ниже 2000

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 984 случая COVID-19. Накануне их было 1 992. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб.

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На всей территории России за день насчитали 27 743 заболевших коронавирусом. Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах. Наибольший вклад по-прежнему вносит Москва с 2 755. Петербург по показателю суточной заболеваемости остается на втором месте.

Летальную статистику сегодня пополнили еще 1 080 смертей, из которых 63 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал в РФ 295 104 жизни.

Общее число заболевших коронавирусом в России выросло до 10 159 389.

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Комментарии (8)

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный: "Смертность высокая. Более тысячи человек в день. По большому счёту, прежде чем принимать меры, надо разобраться в системе. Каждый год мы говорили про деградацию системы. Ковидные госпитали превратились в места перекрёстного инфицирования. Оказалось, что в стране нет лекарств и оборудования, плюс масса абсолютно неправильных решений. Именно это привело к катастрофическим последствиями. Коды не могут повлиять на смертность. Вакцинированный человек может переносить вирус, однако обладатели QR-кодов якобы не представляют опасности, а здоровые без QR-кода – опасны."
266617737
Так это навернож, потому что приняли закон о куаркодах вчера! Вы видите, закон уже работает!
Блейк
Во второй половине января пойдёт вверх. Никакие куар-коды не помогут. Болеть будут в большинстве привитые. Так было недавно в Европе, мы не исключение. А вот те кто переболел, сопротивляйтесь вакцинации. Вы убиваете свой ядерный иммунитет. Я сделал позавчера тест на антитела, стало больше чем летом (июнь), Было 21, стало 30. Это я с больным в одном кабинете сидел сутки. Не болел и никто от меня не заразился. Но всякие Поповы и другие неучи в виде Гинцбургов, говорят что естественный иммунитет полная туфта и через полгода он растворяется в тумане навсегда. 1,5 года прошло и действует как положено. А всем вкалывают туфту. Она конечно действует, вырабатывает антитела, а может и не вырабатывает у кого-то, никто не проверяет, но в том то и дело что не вырабатывается память клеточная. Прививка действует месяц от силы, через три-четыре месяца за новой дозой. Это как инсулин, надо постоянно колоть чтобы не умереть. Вот такая вот суровая правда.
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