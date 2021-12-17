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«Мученик науки». Cторонника запрещенного ИГ* задержали за попытку завербовать московских студентов

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Сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ задержали в Москве после попытки завербовать студентов Российского технологического университета.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — об этом 17 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Задержанный сам был студентом. Он призывал молодых людей с оружием в руках участвовать в борьбе в Ираке и Сирии. Также он пропагандировал идеологию в Интернете.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Комментарии (2)

(.)(.)
Самая мирная религия. Да-да-да…
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