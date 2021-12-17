«Мученик науки». Cторонника запрещенного ИГ* задержали за попытку завербовать московских студентов

Сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ задержали в Москве после попытки завербовать студентов Российского технологического университета.



«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — об этом 17 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Задержанный сам был студентом. Он призывал молодых людей с оружием в руках участвовать в борьбе в Ираке и Сирии. Также он пропагандировал идеологию в Интернете.