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Студент отправил подругу в свободное падение на Испытателей. Она в коме, он под следствием

Серьёзными травмами и уголовным делом закончились подвижные игры у общежития университета в Приморском районе Петербурга. Клиническую смерть пережила студентка, однокурснику которой не удалась поддержка.

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Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, в ночь на 15 декабря в медцентр Алмазова поступила 22-летняя пациентка в состоянии комы и после клинической смерти. Медики отметили проблемы с сердцем. Предполагается, что стресс-реакция организма стала следствием падения.

Скорая забрала девушку от общежития Университета имени Лесгафта. Ближе к одиннадцати часам вечера на проспекте Испытателей, 12, она находилась вместе с 23-летним однокурсником. Как он уточнил, играли. В разгар веселья молодой человек подбросил подругу и не поймал.

Оба учатся в Лесгафта, проживают в общежитии.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 118 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Комментарии (9)

Dimitry Antonov
Несчастный случай, где тут преступление? А если преступление, то и потерпевшую, как соучастницу, надо привлекать. Выступали, ведь, группой, дуэтом.
Arboozter
22 года все играются))))))
А ведь время проведённое в полёте, могло быть потрачено на учёбу 👌
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