Студент отправил подругу в свободное падение на Испытателей. Она в коме, он под следствием

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, в ночь на 15 декабря в медцентр Алмазова поступила 22-летняя пациентка в состоянии комы и после клинической смерти. Медики отметили проблемы с сердцем. Предполагается, что стресс-реакция организма стала следствием падения.



Скорая забрала девушку от общежития Университета имени Лесгафта. Ближе к одиннадцати часам вечера на проспекте Испытателей, 12, она находилась вместе с 23-летним однокурсником. Как он уточнил, играли. В разгар веселья молодой человек подбросил подругу и не поймал.

