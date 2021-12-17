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Внедорожник забодал автокран на трассе «Сортавала»

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Серьезная авария с участием спецтехники произошла на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти утром 17 декабря. В ДТП есть пострадавший.

Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское», в 8:48 спасателям поступила информация о ДТП на трассе «Сортавала». Столкнулись автокран на базе КАМАЗа и внедорожник. Судя по фото с места аварии, столкновение было лобовым, при этом спецтехнике тоже досталось изрядно: грузовику вмяло кабину и вырвало ось.

В результате ДТП пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Так понимаю, кран на встречке?
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