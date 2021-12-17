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Всё своё. Жителя Петербурга задержали с соседом, домашним огородом и сотнями горшков запрещённого

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Два жителя Пушкинского района Петербурга оригинально трактовали принципы здорового образа жизни и сделали упор на пользе зелени. Собирать урожай домашнего огорода приехали полицейские.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 17 декабря, вечер среды и часть прошлой ночи сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков провели за обыском в частном доме в посёлке Александровская. По данным «Фонтанки», наведались на 2-ю линию по делу о сбыте наркотиков.

Дело возбудили после того, как ещё в начале года полицейским попался горожанин с 6 граммами запрещённых веществ.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Домашний огород нашли в одной из комнат. Ботаники заботливо обеспечили растения необходимым светом, температурный режим поддерживали с помощью вентиляторов. Светодиодные лампы, а также 194 горшка с грунтом и корнями «травок от депрессии», 376 семян, шесть пакетов листьев и 20 пакетов наркотика весом более двух килограммов.

Задержаны арендаторы. Младшему 33 года, в багаже проступков статья о разбое. Его сосед на два года старше, приехал из Карелии, официально не трудоустроен. В статусе во «ВКонтакте» три буквы — ЗОЖ. Полицейских он заверил, что всё найденное культивировал для личного пользования.

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Комментарии (2)

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пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области не умеет в горизонтальное видео?
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