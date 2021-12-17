Рисового вора задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска

20-летнего гражданина Узбекистана с марта этого года ищут сотрудники правоохранительных органов на родине. Полиция нашла его на юге Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 декабря, сотрудники уголовного розыска нашли мигранта у дома 58 по проспекту Космонавтов. Иностранец, который живет в Петербурге без регистрации скрывался от правоохранительных органов своей страны после обвинения в краже.



По версии следствия, в период с февраля по март 2021 года вместе с пока неустановленными людьми он за несколько заходов украл со склада в Хорезмской области республики Узбекистан 30 тонн риса сорта «Авангард». Сумма ущерба составила почти миллион в российских рублях.

