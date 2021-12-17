В Болгарии суд отпустил под залог россиян, обвиняемых в шпионаже

Апелляционный суд в Болгарии освободил из-под стражи двух граждан России и одного литовца, обвиняемых в шпионаже. Об этом 17 декабря сообщает Болгарское национальное радио.



По данным СМИ, им предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе в неправомерном доступе к секретной информации и выносе технологических документов. Суд не нашел опасности в том, чтобы смягчить им меру пресечения. Залог составил 10 тысяч левов (427,5 тыс. рублей) за каждого.



Фигуранты ранее работали на военном заводе «Арсенал» в Казанлыке, где производят стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы. Как пишет РБК, они ушли в неоплачиваемый отпуск, а после не вышли на работу. В это время на предприятии обнаружили пропажу конфиденциальной документации. Задержали предполагаемых злоумышленников 5 октября на КПП на границе с Грецией. МВД сообщало, что в их автомобиле нашли документы и «предметы, имеющие, предположительно, прямое отношение» к произошедшему на заводе.

