Цель — подарить жизнь. Фонд «Алёша» проводит новогодний марафон в поддержку тяжелобольных детей

«Сделайте свой декабрь лучшим месяцем этого года!» — под таким девизом проходит благотворительная акция фонда «Алёша».

«До Нового года осталось всего две недели. У вас ещё есть время на то, чтобы стать счастливее в этом году. Мы приглашаем всех петербуржцев принять участие в новогоднем благотворительном марафоне «Календарь добра», — пригласили к участию в фонде.

Марафон напоминает адвент-календарь. Только, открывая «Календарь добра», участник спасает ребёнка.

«Детки с тяжёлыми заболеваниями на Новый год загадывают не игрушки и конфеты, а быть здоровым и жить. Наша цель — подарить им их заветные мечты. Это может показаться непростой задачей, но чудеса случаются. Особенно под Новый год», — уверены в «Алёше».