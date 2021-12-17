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Цель — подарить жизнь. Фонд «Алёша» проводит новогодний марафон в поддержку тяжелобольных детей

Благотворительный фонд «Алёша» в преддверии праздника проводит новогодний марафон «Календарь добра» с подарками для участников. Цель — подарить тяжелобольным детям жизнь.

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«Сделайте свой декабрь лучшим месяцем этого года!» — под таким девизом проходит благотворительная акция фонда «Алёша».

«До Нового года осталось всего две недели. У вас ещё есть время на то, чтобы стать счастливее в этом году. Мы приглашаем всех петербуржцев принять участие в новогоднем благотворительном марафоне «Календарь добра», — пригласили к участию в фонде.

Марафон напоминает адвент-календарь. Только, открывая «Календарь добра», участник спасает ребёнка.

«Детки с тяжёлыми заболеваниями на Новый год загадывают не игрушки и конфеты, а быть здоровым и жить. Наша цель — подарить им их заветные мечты. Это может показаться непростой задачей, но чудеса случаются. Особенно под Новый год», — уверены в «Алёше».

Жертвуя каждый день любую сумму, участник марафона открывает новый день календаря, получая интересные задания на день, полезные лайфхаки и праздничные подборки.

Принять участие в благотворительном марафоне можно на странице «Календаря добра».

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