Цель — подарить жизнь. Фонд «Алёша» проводит новогодний марафон в поддержку тяжелобольных детей

«Сделайте свой декабрь лучшим месяцем этого года!» — под таким девизом проходит благотворительная акция фонда «Алёша».
«До Нового года осталось всего две недели. У вас ещё есть время на то, чтобы стать счастливее в этом году. Мы приглашаем всех петербуржцев принять участие в новогоднем благотворительном марафоне «Календарь добра», — пригласили к участию в фонде.
Марафон напоминает адвент-календарь. Только, открывая «Календарь добра», участник спасает ребёнка.
«Детки с тяжёлыми заболеваниями на Новый год загадывают не игрушки и конфеты, а быть здоровым и жить. Наша цель — подарить им их заветные мечты. Это может показаться непростой задачей, но чудеса случаются. Особенно под Новый год», — уверены в «Алёше».
Жертвуя каждый день любую сумму, участник марафона открывает новый день календаря, получая интересные задания на день, полезные лайфхаки и праздничные подборки.
Принять участие в благотворительном марафоне можно на странице «Календаря добра».