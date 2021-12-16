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«Половины «Лексуса» нет». На Товарищеском четверо пострадали при столкновении легковушки и маршрутки

На Товарищеском проспекте вечером 16 декабря столкнулись «Лексус» и маршрутка. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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Как стало известно «Фонтанке», в маршрутке № 492 находились десять человек. Пострадавших осматривают медики скорой помощи.

«Половины «Лексуса» просто нет», — говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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