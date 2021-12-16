FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
73.57р83.16р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Reuters: Центробанк РФ планирует запретить инвестиции в криптовалюты в России

0
Печать

Банк России рассматривает запрет на инвестиции в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности, который, по мнению регулятора, вызывают многочисленные транзакции с криптоактивами. Об этом 16 декабря пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ЦБ якобы обсуждает запрет с экспертами и участниками рынка. Он якобы затронет только новые операции и не затронет токены, купленные до этого. При этом один из собеседников Reuters заявил, что позиция ЦБ — «полный отказ от всех криптовалют».

В Банке России отказались комментировать эту информацию и заявили, что готовят «консультативный доклад» на эту тему.

Напомним, согласно принятому в России закону «О цифровых финансовых активах», криптовалюты являются платежным средством, но оплачивать ими товары и услуги запрещено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний