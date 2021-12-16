Reuters: Центробанк РФ планирует запретить инвестиции в криптовалюты в России

Банк России рассматривает запрет на инвестиции в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности, который, по мнению регулятора, вызывают многочисленные транзакции с криптоактивами. Об этом 16 декабря пишет Reuters со ссылкой на свои источники.



По данным издания, ЦБ якобы обсуждает запрет с экспертами и участниками рынка. Он якобы затронет только новые операции и не затронет токены, купленные до этого. При этом один из собеседников Reuters заявил, что позиция ЦБ — «полный отказ от всех криптовалют».

