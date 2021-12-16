Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за «Лукашенко со свастикой»

Участница Pussy Riot Мария Алехина задержана возле своего дома в Москве по подозрению в демонстрации нацистской символики. Об этом 16 декабря пишет «Новая газета» со ссылкой на саму Алехину.

Она рассказала, что ее везут в ОВД Тверской для составления протокола об административном правонарушении. Ранее туда уже доставили другую участницу Pussy Riot — Люсю Штейн, на нее также возбуждено административное дело о демонстрации нацистской символики в соцсетях.



По словам Алехиной, ей вменяют публикацию изображения Александра Лукашенко с символикой, «похожей на свастику». Публикация была сделана еще в 2015 году в Instagram.

