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Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за «Лукашенко со свастикой»

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Участница Pussy Riot Мария Алехина задержана возле своего дома в Москве по подозрению в демонстрации нацистской символики. Об этом 16 декабря пишет «Новая газета» со ссылкой на саму Алехину.

Она рассказала, что ее везут в ОВД Тверской для составления протокола об административном правонарушении. Ранее туда уже доставили другую участницу Pussy Riot — Люсю Штейн, на нее также возбуждено административное дело о демонстрации нацистской символики в соцсетях.

По словам Алехиной, ей вменяют публикацию изображения Александра Лукашенко с символикой, «похожей на свастику». Публикация была сделана еще в 2015 году в Instagram.

По ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ Алехиной и Штейн грозит до 15 суток ареста или штраф до 2 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

Dazdraperma
Да ты я вижу, холоп, не уймешься. (с)
zonnek
"Горбатого исправит могила, а упрямого дубина". Пофиг против кого и чего бороться, лишь бы не работать.
Денеб
"С днём рождения, палачи!" - моё любимое.... В день полиции, на Лубянке......
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