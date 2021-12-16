Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций

Сборная России по футболу сыграет на групповом этапе Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне 16 декабря.



Все вместе эти команды составят Группу 2 Лиги В — второго по статусу дивизиона в турнире.



В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира — 2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.



Лига наций пройдет в третий раз. Победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.

