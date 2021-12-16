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Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций

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Сборная России по футболу сыграет на групповом этапе Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне 16 декабря.

Все вместе эти команды составят Группу 2 Лиги В — второго по статусу дивизиона в турнире.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира — 2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Лига наций пройдет в третий раз. Победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.

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