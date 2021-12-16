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Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов за тысячу кубов впервые с октября

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Впервые с начала октября цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 700 долларов за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных лондонской биржи ICE 16 декабря.

Как пишет ТАСС, в ходе торгов в четверг стоимость выросла почти на 10% после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2», скорее всего, не будет принято в первой половине 2022 года.

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Комментарии (18)

kolpankolpan
Финляндия построила АЭС. Летом готовятся пустить.Кабель кинут через залив в Литву и дальше в Европу.Потому Литва воняет вместе с Польшей, ждут финской халявы. Но той энергии все равно много не хватит .Только в ближний круг. А денег у Европы много.Пусть платят.По мне бы вообще на послать,так депутатам зарплаты платить придется с пенсионного десять раз обобранного фонда.Пенсы совсем подохнут.
Pilat
ГАЗПРОМ наверное пытается понять, какому святому нужно свечку ставить за такое уникально головотяпство немцев.
К середине следующего года СП-2 окупит себя уже раз 20 не прокачав ни единого кубометра газа.
Настоящий подарок от германских товарищей.
vseidetpoplanu
простому обывателю с этого какой прок? никакой.
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