Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов за тысячу кубов впервые с октября

Впервые с начала октября цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 700 долларов за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных лондонской биржи ICE 16 декабря.

Как пишет ТАСС, в ходе торгов в четверг стоимость выросла почти на 10% после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу.



Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2», скорее всего, не будет принято в первой половине 2022 года.

