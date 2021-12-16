В Маяковке расскажут, как «съездить» в любимую книгу

Это не экскурсии по следам Раскольникова и не хождения по Дублину путями джойсовского Блума. Энтузиаст Николай Горбунов с единомышленниками приспособили к литературе карты Гугла. Благодаря этому можно не выходя из дома побродить там же, где персонажи Андерсена или Конан Дойла.

В этом году Горбунов с товарищами завершили большой проект: сделали гипермедийную электронную версию романа «Зеленые берега» Геннадия Алексеева. Для «патриарха петербургского верлибра», как характеризуют Алексеева в справочниках, это было первое прозаическое произведение. Герой, преподаватель ленинградского вуза, встретил женщину из дореволюционного Петербурга, знаменитую певицу. Роман был дописан в 1984-м, издавать его отказались: «Написано прекрасно, но с вашим восприятием предреволюционной России трудно согласиться». Вышел роман только в 1990-м, когда Алексеева уже не было в живых. А сейчас мы можем виртуально погулять по тем местам, где герой встретил героиню.



О том, как создавался гипермедийный роман, узнаем 21 декабря в Отделе петербурговедения библиотеки Маяковского. Подробности на сайте. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

