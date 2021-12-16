ВЦИОМ назвал число привитых россиян — тех, кто признался в этом сам. Почти треть опрошенных оказались антиваксерами

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан РФ на предмет вакцинации от коронавируса. 42% респондентов заявили, что уже сделали прививку (48% среди жителей Москвы, 44% среди жителей Петербурга). Такие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ в четверг, 16 декабря.
Также из числа опрошенных 27% признались, что стали бы делать прививку, а 29% наотрез от неё отказываются. При этом из числа последних 12% заявляют, что не болели, 9%, возможно, болели, но не уверены в этом, точно болели 8%.
Половина респондентов (51%) декларируют, что уже получали QR-код (70% среди жителей Москвы, 62% среди жителей Петербурга), 48% — что не получали.
Из тех, кто уже получал QR-код, только 5% сталкивались со сложностями (6% среди жителей Москвы, 8% среди жителей Петербурга), а 46% — не сталкивались (64% — в столице, 55% — в городе на Неве. 49% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 12 декабря методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.