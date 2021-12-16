ВЦИОМ назвал число привитых россиян — тех, кто признался в этом сам. Почти треть опрошенных оказались антиваксерами

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан РФ на предмет вакцинации от коронавируса. 42% респондентов заявили, что уже сделали прививку (48% среди жителей Москвы, 44% среди жителей Петербурга). Такие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ в четверг, 16 декабря.



Также из числа опрошенных 27% признались, что стали бы делать прививку, а 29% наотрез от неё отказываются. При этом из числа последних 12% заявляют, что не болели, 9%, возможно, болели, но не уверены в этом, точно болели 8%.

