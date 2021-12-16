Леонид Фёдоров представит «Последнего друга» на концерте

Счёт сольных альбомов Леонида Фёдорова за последние два десятилетия давно перевалил за два десятка, но каждая новая пластинка не похожа на предыдущую. Альбом 2021 года «Последний друг» сделан в каноническом союзе с автором текстов «АукцЫона» клавишником Дмитрием Озерским, но с совершенно новым звуком.

«В «Кузнечиках» (одна из песен альбома. — Прим. ред.) я случайно двинул на мидишной клавиатуре ручку транспонирования. И тональность транспонировалась в какую-то совсем странную. Потом с трудом определил её как ми-бемоль. Песня сочинилась позже под эту случайность», — раскрыл некоторые секреты работы над альбомом музыкант в интервью «Фонтанке».

Альбом, где помимо гитарных аккордов музыкальной основой стали разнообразные звуковые эффекты и эмбиент-наложения, созданные самим Фёдоровым с помощью цифровых технологий, записывался ровно один год. В него вошли 10 треков, где за всё отвечает один человек. Только в одном треке на бас-гитаре Фёдорову помогает его частый соавтор Игорь Крутоголов.



Как новый материал будет исполняться живьём, пока не знает и сам Леонид Фёдоров:

«Я ещё не знаю, как я буду это петь, но я точно буду с гитарой. Остальное пока секрет. Я не думал, что буду это исполнять, когда это делал. Не думал, что эту музыку вообще надо исполнять. Это ненаписанная музыка. Слава Богу, она стала записанной», — сказал Фёдоров «Фонтанке».

