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Леонид Фёдоров представит «Последнего друга» на концерте

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Счёт сольных альбомов Леонида Фёдорова за последние два десятилетия давно перевалил за два десятка, но каждая новая пластинка не похожа на предыдущую. Альбом 2021 года «Последний друг» сделан в каноническом союзе с автором текстов «АукцЫона» клавишником Дмитрием Озерским, но с совершенно новым звуком.

обложка альбома
обложка альбома
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«В «Кузнечиках» (одна из песен альбома. — Прим. ред.) я случайно двинул на мидишной клавиатуре ручку транспонирования. И тональность транспонировалась в какую-то совсем странную. Потом с трудом определил её как ми-бемоль. Песня сочинилась позже под эту случайность», — раскрыл некоторые секреты работы над альбомом музыкант в интервью «Фонтанке».

Альбом, где помимо гитарных аккордов музыкальной основой стали разнообразные звуковые эффекты и эмбиент-наложения, созданные самим Фёдоровым с помощью цифровых технологий, записывался ровно один год. В него вошли 10 треков, где за всё отвечает один человек. Только в одном треке на бас-гитаре Фёдорову помогает его частый соавтор Игорь Крутоголов.

Как новый материал будет исполняться живьём, пока не знает и сам Леонид Фёдоров:

«Я ещё не знаю, как я буду это петь, но я точно буду с гитарой. Остальное пока секрет. Я не думал, что буду это исполнять, когда это делал. Не думал, что эту музыку вообще надо исполнять. Это ненаписанная музыка. Слава Богу, она стала записанной», — сказал Фёдоров «Фонтанке».

Подробный рассказ музыканта о новом альбоме, Сергее Курёхине, который сегодня постоянно рядом, Егоре Летове, с которым дружил Фёдоров, и звуках из проекта «ДАУ», проникшим в альбом «Последний друг», читайте на «Фонтанке».

Петербургская презентация «Последнего друга» пройдёт 23 декабря в клубе «Космонавт» в 20:00.

16+

«Фонтанка.ру»

обложка альбома
обложка альбома

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