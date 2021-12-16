Берегите машины, возможен ледяной «дождь». Глыбы с петербургских крыш продолжают расстраивать автолюбителей

Как рассказала женщина 16 декабря, номер мобильного она оставила на лобовом стекле своей машины — на всякий случай. К сожалению, предусмотрительность горожанки не смогла уберечь ее транспортное средство от «ледяного дождя», устроенного работниками местного ЖКС.



«Я работаю неподалеку в салоне красоты. Мне нужно общаться с клиентами, поэтому я стараюсь не пропускать звонки. Пропущенных у меня не было, никто не предупредил, не попросил автомобиль переставить», — поделилась горожанка.



Между тем позвонить Наталье не поленились очевидцы — после тревожной вести одного из них женщина вышла на улицу и обнаружила свой Nissan в крайне печальном состоянии. Ледяные глыбы оставили после себя осколки стекол, помятый корпус и царапины.