Берегите машины, возможен ледяной «дождь». Глыбы с петербургских крыш продолжают расстраивать автолюбителей

Как рассказала женщина 16 декабря, номер мобильного она оставила на лобовом стекле своей машины — на всякий случай. К сожалению, предусмотрительность горожанки не смогла уберечь ее транспортное средство от «ледяного дождя», устроенного работниками местного ЖКС.
«Я работаю неподалеку в салоне красоты. Мне нужно общаться с клиентами, поэтому я стараюсь не пропускать звонки. Пропущенных у меня не было, никто не предупредил, не попросил автомобиль переставить», — поделилась горожанка.
Между тем позвонить Наталье не поленились очевидцы — после тревожной вести одного из них женщина вышла на улицу и обнаружила свой Nissan в крайне печальном состоянии. Ледяные глыбы оставили после себя осколки стекол, помятый корпус и царапины.
автор видео читательница «Фонтанки» Наталья
Восстановить хронологию событий помогли работники соседнего заведения — они засняли падение ледяных глыб на телефоны, позже владелице машины удалось получить и записи с внешних камер видеонаблюдения.
«Когда я подошла, увидела женщину из ЖКС. Она сказала: «Мы ничего не знаем. Главное, что никто не умер, никого не убили. Обращайтесь в суд». Я обратилась в полицию, чтобы зафиксировать повреждения», — сказала Наталья.
автор видео читательница «Фонтанки» Наталья
По словам горожанки, утром место будущего падения кусков льда было не ограждено сигнальными лентами. «Как оказалось, там висело объявление, но оно очень неприметное. Нужно старательно искать, чтобы его увидеть», — добавила она.
«Ледопад», в результате которого невезучему владельцу автомобиля придется раскошелиться на ремонт, в четвертом часу дня заметила и петербурженка, работающая в доме № 15 на улице Латышских Стрелков.
«Я работаю там в бизнес-центре. Был грохот, потом сработала сигнализация, я выглянула в окно, а там лобовое стекло пробито огромным куском льда. Страшно представить, если бы был человек вместо машины, да и сам двор в плачевном состоянии, снег не убирают, вариант либо по озеру идти, либо по наледи скользкой», — рассказала Лика.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службах администраций Центрального и Невского районов города.