В Петербурге суд отправил в колонию особого режима очень хитрого, но неудачливого мошенника

В феврале 2021 года Кулешов, зная о смерти жителя Петербурга и отсутствии у него наследников, решил похитить его квартиру на улице Димитрова кадастровой стоимостью почти 4,5 млн рублей. Он обратился к своему знакомому и, не посвящая его в свой истинный план, рассказал о программе по поиску пропавших родственников и возможности осуществления помощи. Тот рассказал об этом своему приятелю, который как раз искал дядю.

Кулешов попросил предоставить необходимые документы для поиска его родственника — свидетельство о рождении, браке и так далее. Затем мошенник нашел в интернете человека, который по образцу представленных документов сделал подложные. Кулешов также нашел мужчину, который бы представлял интересы «наследника». Тому, к слову, сказали, что искомый дядя умер, но после себя оставил квартиру.