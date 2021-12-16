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"Омикрон" в Петербурге

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В Петербурге суд отправил в колонию особого режима очень хитрого, но неудачливого мошенника

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Кулешова, признанного виновным в попытке мошенничества с квартирой умершего. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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В феврале 2021 года Кулешов, зная о смерти жителя Петербурга и отсутствии у него наследников, решил похитить его квартиру на улице Димитрова кадастровой стоимостью почти 4,5 млн рублей. Он обратился к своему знакомому и, не посвящая его в свой истинный план, рассказал о программе по поиску пропавших родственников и возможности осуществления помощи. Тот рассказал об этом своему приятелю, который как раз искал дядю.

Кулешов попросил предоставить необходимые документы для поиска его родственника — свидетельство о рождении, браке и так далее. Затем мошенник нашел в интернете человека, который по образцу представленных документов сделал подложные. Кулешов также нашел мужчину, который бы представлял интересы «наследника». Тому, к слову, сказали, что искомый дядя умер, но после себя оставил квартиру.

Преодолев бюрократические тонкости, петербургский Остап и ни о чем не подозревающий «наследник» добрались до нотариуса, который их и раскусил, заподозрив в документах подделку.

Суд назначил Кулешову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК особого режима.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
А почему он удостоен именно особого режима? Заурядный жулик, намного безвреднее тысяч других квартирных аферистов.
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