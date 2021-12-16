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Голикова: В 2020 году в России не зафиксировано случаев смерти от прививки против COVID-19

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В России в 2020 году не зафиксировано случаев смерти от прививки против COVID-19. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

При этом она отметила, что данных за 2021 год пока нет, правительство поводит итоги, пишет РИА Новости.

11 августа 2020 года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее эффективность составляет 97,6%. Первую партию препарата выпустили в гражданский оборот 8 сентября, уколы начали делать гражданам из групп риска, в том числе медикам и учителям. Массовая вакцинация в РФ стартовала 18 января 2021 года.

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Комментарии (5)

alexadmin
Было бы совсем неприлично, если бы люди начали помирать от вакцины еще до начала вакцинации. Хотя эти - ребята талантливые, и не такое могут.
ДуремарСПб.
Враньё от мадам Арбидол.Ей то что.
mynine
"11 августа 2020 года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V»."

Вот нельзя просто взять и не соврать ((
Первая в мире вакцина от коронавируса Convidicea была зарегистрирована в Китае 25 июня 2020 года. Отчет об испытаниях II фазы был опубликован в Lancet 20 июля 2020, то есть еще до объявления о Спутник V.
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