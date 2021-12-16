Голикова: В 2020 году в России не зафиксировано случаев смерти от прививки против COVID-19

В России в 2020 году не зафиксировано случаев смерти от прививки против COVID-19. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.



При этом она отметила, что данных за 2021 год пока нет, правительство поводит итоги, пишет РИА Новости.



11 августа 2020 года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее эффективность составляет 97,6%. Первую партию препарата выпустили в гражданский оборот 8 сентября, уколы начали делать гражданам из групп риска, в том числе медикам и учителям. Массовая вакцинация в РФ стартовала 18 января 2021 года.

