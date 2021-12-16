«Мама, я так боюсь её». Воспитатель детсада в Красноярске била детей, а её повысили

Как сообщается 16 декабря на сайте ГСУ, следователи увидели в СМИ видеосюжет, в котором родители жаловались на воспитателя МБДОУ «Детский сад № 315» города Красноярска. По словам матерей, их дети признавались, что воспитательница бьёт их по лбу, дёргает за руки, тех, кто проснулся в тихий час, запирает в туалете. Одна из женщин привела свой диалог с дочкой:

— Мама, я так боюсь её.



— Она тебя бьёт?



— Да.



Дети не хотели ходить в сад, начали грызть ногти и тереть глаза, некоторым пришлось вставать на учёт к неврологу. После отпуска воспитательницы ситуация даже ухудшилась. Родители говорят, что обратились к заведующей садиком, и та пообещала было уволить сотрудницу, но в итоге повысила — до старшего методиста. Когда к заведующей пришли уже с журналистом, она сказала, что ведётся проверка и родители получат ответ на жалобу.



«В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июля по декабрь 2021 года воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, допускала с детьми группы жестокое обращение, применяя к ним физическую силу в виде ударов руками, резкого перемещения воспитанников за руки», — отмечается в сообщении ГСУ.



Портал NGS24 взял интервью у исполняющей обязанности заведующей. По её словам, у воспитателя большие проблемы в семье и из-за этого она очень нервничает. «Как я могу характеризовать? Как педагог человек грамотный. На данный момент домашние серьезные проблемы нанесли свой отпечаток. Это всё, что я могу сказать. Первая жалоба поступила 23 ноября. Сейчас воспитатель работает старшим воспитателем — это не повышение в должности, а временное отстранение от детей, потому как родители просили это сделать», — говорит и. о. заведующей.

