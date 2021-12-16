Житель Подмосковья с автоматом вёз в Петербург наркотики на 6 млн. Его «срезали» на М-11

Партия растительного наркотика не доехала в Петербург из Московской области. Запрещённое вместе с несостоявшимся дилером задержали на новгородском участке платной магистрали М-11.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД 16 декабря, предполагаемого наркоторговца задержали сотрудники новгородского управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с автоинспекторами и московскими коллегами. 22-летний житель подмосковного Клина мчал в Петербург с особо ценным грузом.
В багажнике нашлись пять свёртков, которые, как подтвердила экспертиза, оказались растительным наркотиком общим весом в 5 кг.
«По предварительным оценкам специалистов, его стоимость может составлять порядка 6 млн рублей. Также был изъят охолощённый автомат Калашникова, предназначенный для стрельбы светошумовыми патронами», — рассказали в ведомстве.
Полицейские установили, что подозреваемый приобрёл запрещённое в Подмосковье «бесконтактным способом» и не для личного пользования. Предполагается, что молодой человек рассчитывал найти покупателей в Петербурге и Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый арестован.