В Петербурге пройдёт Ярмарка вакансий для подростков с инвалидностью в возрасте от 14 лет. На ней ребята смогут лично познакомиться с потенциальными работодателями и задать интересующие вопросы.

Ярмарка пройдёт в рамках федерального социального проекта «Право на дело», инициаторами которого являются Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» и компания Ingka Centres в России. В Петербурге проект реализует Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».



К участию в мероприятии приглашены представители крупнейших компаний, а также петербургский Центр сопровождаемого трудоустройства МастерОК. В ходе Ярмарки ребята смогут из первых уст услышать об особенностях и условиях работы в каждой из компаний, перспективах развития и задать интересующие вопросы представителю той или иной фирмы.

«В течение года в рамках проекта «Право на дело» мы провели для петербургских школьников с инвалидностью тестирования по профориентации, организовали летний профориентационный лагерь, посетили с экскурсиями различные предприятия. Ярмарка вакансий — это следующий и, безусловно, важный этап вовлечения подростков с инвалидностью в трудовую деятельность. На мероприятие мы пригласили в частности и тех работодателей, которые готовы рассматривать в качестве соискателей на рабочее место людей с инвалидностью, в том числе на летние краткосрочные стажировки для молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет. Участие в Ярмарке позволит подросткам расширить кругозор в поисках дела своей жизни, обогатит опыт и поможет вселить уверенность в своих силах», — говорит Ольга Яковлева, менеджер проекта в Петербурге.

