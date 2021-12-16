FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
СРОЧНО

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге пройдёт Ярмарка вакансий для подростков с инвалидностью

0
Печать

В Петербурге пройдёт Ярмарка вакансий для подростков с инвалидностью в возрасте от 14 лет. На ней ребята смогут лично познакомиться с потенциальными работодателями и задать интересующие вопросы.

Ярмарка пройдёт в рамках федерального социального проекта «Право на дело», инициаторами которого являются Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» и компания Ingka Centres в России. В Петербурге проект реализует Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».

К участию в мероприятии приглашены представители крупнейших компаний, а также петербургский Центр сопровождаемого трудоустройства МастерОК. В ходе Ярмарки ребята смогут из первых уст услышать об особенностях и условиях работы в каждой из компаний, перспективах развития и задать интересующие вопросы представителю той или иной фирмы.

«В течение года в рамках проекта «Право на дело» мы провели для петербургских школьников с инвалидностью тестирования по профориентации, организовали летний профориентационный лагерь, посетили с экскурсиями различные предприятия. Ярмарка вакансий — это следующий и, безусловно, важный этап вовлечения подростков с инвалидностью в трудовую деятельность. На мероприятие мы пригласили в частности и тех работодателей, которые готовы рассматривать в качестве соискателей на рабочее место людей с инвалидностью, в том числе на летние краткосрочные стажировки для молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет. Участие в Ярмарке позволит подросткам расширить кругозор в поисках дела своей жизни, обогатит опыт и поможет вселить уверенность в своих силах», — говорит Ольга Яковлева, менеджер проекта в Петербурге.

Кроме знакомства с компаниями из разных сфер деятельности, также можно будет принять участие в заданиях профориентационного квеста: создать совместный коллаж — проект города мечты, а также пройти профориентационный курс «Быть или не быть?», разработанный специалистами РООИ «Перспектива».

Ярмарка пройдёт 23 декабря с 12:00 до 16:00 по адресу: проспект Обуховской Обороны, 199, конференц-зал ГАООРДИ.

Мероприятие доступно для людей на колясках.

Организаторы отмечают, что Ярмарка вакансий организуется с соблюдением всех мер предосторожности: QR-коды, безопасная дистанция между участниками, медицинские маски и санитайзеры.

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива», основанная в 1997 году, сегодня является одной из ведущих некоммерческих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России. Миссия организации — добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества, улучшив качество их жизни, предоставляя услуги людям с инвалидностью и отстаивая их права.

«Право на дело» — федеральный социальный проект. Задача проекта — поддержка локальных сообществ через расширение возможностей реализации профессионального потенциала для подростков с инвалидностью, включая разработку программ перехода от учебы к работе и содействие диалогу между людьми с инвалидностью и без. Проект охватывает Екатеринбург, Казань, Москву, Московскую область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Ростов-на-Дону и Республику Адыгея.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний