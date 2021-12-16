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"Омикрон" в Петербурге

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В Петербурге зафиксирована рекордная с ноября госпитализация с COVID-19

Суточное число госпитализаций с COVID-19 и пневмониями в Петербурге вышло на рекордное значение с конца ноября, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 16 декабря, за минувшие сутки в больницы Петербурга поступили сразу 423 новых пациента. Выше цифры были лишь 27 ноября, когда сообщалось о 445 жителях города, доставленных в стационары за сутки.

Всего на 7 449 койках в ковидных больницах Петербурга сейчас находятся 5 775 пациентов. Из них 570 — в реанимации, а 321 подключен к ИВЛ. Еще 26 101 человек — на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки первично привиты 6 427 человек, закончили цикл — 19 960. Полностью вакцинировались в Петербурге 2,49 млн жителей. В запасе 939 тысяч доз.

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Комментарии (9)

266091865
Ну вот, опять!
VKuser199962806
Не удивительно. Мурашко выделил 10 ярдов. Чиновникам надо срочно разворовать бабло.
264591241
А сколько лежит с онкологией? Сколько в реанимации по иным основаниям?
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