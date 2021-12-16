В Петербурге вор вложил в Уголовный кодекс 100 тыс. руб., а достал 3 года заключения

Невский районный суд огласил приговор в отношении Левана Цатавы, признанного виновным в покушении на дачу взятки. Подробности 16 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Днём 18 августа прошлого года Цатава был задержан и доставлен в 75-й отдел полиции по Невскому району. Там он намекнул заместителю начальника по оперативной работе, что может дать ему 100 тысяч за свободу. Затем задержанный, имея абсолютно пустые карманы, позвонил подруге и попросил принести в отдел деньги, что она и сделала. Сумма была передана Цатаве, а тот вложил купюры в Уголовный кодекс РФ на столе замначальника. Полицейский взятку не принял и написал рапорт руководству.
На суде Цатава вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. По совокупности с приговором Фрунзенского района за кражу iPhone 7 получилось 4 года в колонии общего режима.