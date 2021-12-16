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В Петербурге вор вложил в Уголовный кодекс 100 тыс. руб., а достал 3 года заключения

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Невский районный суд огласил приговор в отношении Левана Цатавы, признанного виновным в покушении на дачу взятки. Подробности 16 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Днём 18 августа прошлого года Цатава был задержан и доставлен в 75-й отдел полиции по Невскому району. Там он намекнул заместителю начальника по оперативной работе, что может дать ему 100 тысяч за свободу. Затем задержанный, имея абсолютно пустые карманы, позвонил подруге и попросил принести в отдел деньги, что она и сделала. Сумма была передана Цатаве, а тот вложил купюры в Уголовный кодекс РФ на столе замначальника. Полицейский взятку не принял и написал рапорт руководству.

На суде Цатава вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. По совокупности с приговором Фрунзенского района за кражу iPhone 7 получилось 4 года в колонии общего режима.

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Комментарии (7)

ДуремарСПб.
Правильно,это дороже стоит,за сотку можно только права сохранить , попавшись пьяным за рулем,неча расценки сбивать ментам и так жизнь у них несладкая)))
Athair
Ну вот, опять имена преступников указывают... Надо нашим законодателям принять закон, чтобы всех преступников именовали Иван Иванов.
А то напишут в статье - Леван Цатава, и на всех грузин тень падает, а может, среди них и честные люди есть...
Чекист007
".......и доставлен в 75 отделе полиции....."

Фъ снова экономит на найме корректора(:
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