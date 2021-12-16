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Ледокол на Неве отправил в плавание льдину, на которой засели девять рыбаков

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Спасатели на воздушной подушке догоняли льдину с рыбаками на Большой Неве в Петербурге. От берега её отрезал ледокол.

Возвращение на берег любителей подлёдного клёва с уловом и снастями 16 декабря показали в МЧС России. Как уточнили «Фонтанке» в петербургском главном управлении ведомства, людей с отрезанной ледоколом льдины катер «Хивус» забирал немногим позже одиннадцати часов утра.

МЧС России

В устье Большой Невы рыбачили девять человек. Пострадавших среди них нет.

Выход на ледовое покрытие в Петербурге запрещён с 16 ноября. Раньше 16 января погулять по замёрзшему Финскому заливу официально не разрешат.

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