На намыве прокладывают канализацию, сданы тоннель и 7 шахт

Петербургский Водоканал завершил строительство участка первой очереди канализационного коллектора для водоотведения с южной части намывной территории Васильевского острова. Канал сможет принимать 39 тысяч кубометров сточных вод в сутки.
Как сообщили в пресс-службе предприятия 16 декабря, к строительству сооружения приступили в 2016 году. Для подключения проложили тоннель диаметром 2–2,5 метра и протяженностью 1,9 километра. Кроме того, были созданы семь шахт глубиной от 9,2 до 20,8 метра.
Трасса коллектора проходит от пересечения Наличной улицы и Наличного переулка мимо Василеостровской насосной станции, под улицей Нахимова, Прибалтийской площадью и Морской набережной.