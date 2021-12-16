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На намыве прокладывают канализацию, сданы тоннель и 7 шахт

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Петербургский Водоканал завершил строительство участка первой очереди канализационного коллектора для водоотведения с южной части намывной территории Васильевского острова. Канал сможет принимать 39 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 16 декабря, к строительству сооружения приступили в 2016 году. Для подключения проложили тоннель диаметром 2–2,5 метра и протяженностью 1,9 километра. Кроме того, были созданы семь шахт глубиной от 9,2 до 20,8 метра.

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Трасса коллектора проходит от пересечения Наличной улицы и Наличного переулка мимо Василеостровской насосной станции, под улицей Нахимова, Прибалтийской площадью и Морской набережной.

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