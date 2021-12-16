Человек оказался в левой полосе на съезде с КАД и погиб

Смертельное ДТП произошло утром 16 декабря на съезде с КАД на проспект Косыгина, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По их словам, там автомобиль насмерть сбил человека. На видео — лежащее на асфальте тело.
Много кто видел погибшего. «Я мимо проезжала в 6 часов, он ещё был не накрыт, жилета на нем не было, обычная одежда, а вот потом, около восьми, уже почему-то светоотражающим накрыли», — рассказывает Любовь. «В 6:30 ехали, уже накрыт был, и службы стояли», — пишет Константин. «11:00, так же лежит», — добавляет Виталий. Подписчица группы Ирина отмечает, что погибший был её коллегой, работал водителем троллейбуса.
Горожане отмечают, что пешеходного перехода в этом месте нет, дорога широкая, в несколько полос, с разделителем.
Обстоятельства ДТП выясняются.