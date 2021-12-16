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Человек оказался в левой полосе на съезде с КАД и погиб

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Смертельное ДТП произошло утром 16 декабря на съезде с КАД на проспект Косыгина, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, там автомобиль насмерть сбил человека. На видео — лежащее на асфальте тело.

Много кто видел погибшего. «Я мимо проезжала в 6 часов, он ещё был не накрыт, жилета на нем не было, обычная одежда, а вот потом, около восьми, уже почему-то светоотражающим накрыли», — рассказывает Любовь. «В 6:30 ехали, уже накрыт был, и службы стояли», — пишет Константин. «11:00, так же лежит», — добавляет Виталий. Подписчица группы Ирина отмечает, что погибший был её коллегой, работал водителем троллейбуса.

Горожане отмечают, что пешеходного перехода в этом месте нет, дорога широкая, в несколько полос, с разделителем.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_16126930" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

alexpv
Ну я там тоже ехал утром. В 9-00 тело ещё лежало не прикрытое.
Это не Кад ,а колтушское шоссе которое пересекает КАД по нижнему уровню.
Я сначала подумал что авария и водителя зажатого вытащил на асфальт. Как туда мог попасть пешеход ума не приложу.
Но это не Кад.
Капитан Очевидность2
"Горожане отмечают, что пешеходного перехода в этом месте нет"

А что, где-то на КАД есть пешеходные переходы? Прям вот зебра через 3-4 полосы?
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