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Водка на пиво — диво. Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

Наиболее популярным алкогольным напитком в России граждане считают водку (59%). Второе место занимает пиво (48%).

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По результатам опроса ВЦИОМ, результаты которого 16 декабря публикует РИА Новости, третье место в рейтинге алкогольных напитков в России делят вино и шампанское (21%), за ними следуют самогон (19%), коньяк (15%), суррогаты алкоголя (9%) и виски (6%).

Выяснилось, что в популярности водки все возрастные группы в РФ уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18–24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет).

Между тем пиво чаще признают представители молодежи и люди среднего возраста (60–62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29–46% среди старшего поколения).

Опрос проводили 11 декабря, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. В качестве метода опроса было выбрано телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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Комментарии (7)

Cashmare
а как вопрос-то звучал? а то куда ни плюнь - всё зожники трезвенники язвенник, а из статьи получается, что все алкаши, причем ещё и бояру глушащие
McGillavry
59 + 48 = 107.
А больше 100% бывает только на выборах у сами знаете кого.
Piter Russo
вообще-то должно напрягать что - 9% от участвующих в опросе пьют суррогаты алкоголя.. и еще 19% самогон.. и сколько из них отравятся - неведомо...
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