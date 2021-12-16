Водка на пиво — диво. Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

По результатам опроса ВЦИОМ, результаты которого 16 декабря публикует РИА Новости, третье место в рейтинге алкогольных напитков в России делят вино и шампанское (21%), за ними следуют самогон (19%), коньяк (15%), суррогаты алкоголя (9%) и виски (6%).



Выяснилось, что в популярности водки все возрастные группы в РФ уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18–24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет).



Между тем пиво чаще признают представители молодежи и люди среднего возраста (60–62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29–46% среди старшего поколения).

