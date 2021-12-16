Раз, два, три — водочка, гори! В Коломне от огня спасали «Ароматный мир»

Пожар произошёл в магазине сети винных супермаркетов в Адмиралтейском районе Петербурга. Вспыхнуло в подсобке.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, за полчаса до полудня пожарные выехали по вызову с Лермонтовского проспекта, 33. Очаг возгорания обнаружили в винном супермаркете «Ароматный мир», который расположен на первом этаже жилого дома.



Обгорела подсобка — пятая часть комнаты площадью в десять квадратных метров. Персонал и покупатели не пострадали.



«В 11:46 пожар локализован», — сообщили в ведомстве. К тушению привлекли три расчёта и 15 человек.

