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Раз, два, три — водочка, гори! В Коломне от огня спасали «Ароматный мир»

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Пожар произошёл в магазине сети винных супермаркетов в Адмиралтейском районе Петербурга. Вспыхнуло в подсобке.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, за полчаса до полудня пожарные выехали по вызову с Лермонтовского проспекта, 33. Очаг возгорания обнаружили в винном супермаркете «Ароматный мир», который расположен на первом этаже жилого дома.

Обгорела подсобка — пятая часть комнаты площадью в десять квадратных метров. Персонал и покупатели не пострадали.

«В 11:46 пожар локализован», — сообщили в ведомстве. К тушению привлекли три расчёта и 15 человек.

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Комментарии (2)

Opus
Пожар - повод похохмить, покаламбурить? Все нормально у вас с головой?
VKuser1708951
Будет теперь и у доблестных МЧС-ников что на стол на НГ поставить (если доживет не выпитым)!
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