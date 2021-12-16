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«Обгоняя» поезд, жительница Автово оказалась в больнице

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Транспортная полиция проводит проверку после травмирования женщины в Кировском районе Петербурга электричкой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 16 декабря, ЧП произошло вечером в районе железнодорожной станции Броневая. По предварительной информации, 44-летняя местная жительница решила пересечь железнодорожные пути вне зоны перехода, не обращая внимание на приближающуюся электричку сообщением Красное Село — Санкт-Петербург.

Машинист сигналил и начал экстренное торможение, но женщину все равно задело по касательной — «опередить» поезд она не успела.

С многочисленными травмами она была госпитализирована.

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