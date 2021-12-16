«Обгоняя» поезд, жительница Автово оказалась в больнице

Транспортная полиция проводит проверку после травмирования женщины в Кировском районе Петербурга электричкой.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 16 декабря, ЧП произошло вечером в районе железнодорожной станции Броневая. По предварительной информации, 44-летняя местная жительница решила пересечь железнодорожные пути вне зоны перехода, не обращая внимание на приближающуюся электричку сообщением Красное Село — Санкт-Петербург.



Машинист сигналил и начал экстренное торможение, но женщину все равно задело по касательной — «опередить» поезд она не успела.

