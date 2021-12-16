В Петербурге вынесен приговор двум товарищам, которые решили нажиться за счет отца арестанта

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Филиппа Барбазанова и Федора Смирнова, признанных виновными в приготовлении к мошенничеству. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что в конце июня прошлого года соучастники решили заработать на обмане. Барбазанов позвонил отцу своего знакомого, которому незадолго до этого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина заявил, что может помочь улучшить условия содержания сына в СИЗО и посодействовать его освобождению. Ничего из перечисленного он делать не планировал, да и не мог.
Затем фигуранты встретились со своей жертвой на Воронцовском бульваре в Мурино. Барбазанов представил Смирнова как сотрудника полиции по имени Сергей. Отцу арестованного предложили выплатить им крупную сумму частями, тот согласился и отдал первый транш в 100 тысяч. Мужчину предупредили, что в дальнейшем ему нужно будет отдать 400, 600 и 900 тысяч рублей. Тот заподозрил неладное и обратился в полицию. 8 июля при получении «куклы» на Гражданском проспекте молодчики были задержаны.
Судом было установлено, что фигуранты вину в целом признали, раскаялись в содеянном. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3,5 года.