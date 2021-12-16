В Петербурге вынесен приговор двум товарищам, которые решили нажиться за счет отца арестанта

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Филиппа Барбазанова и Федора Смирнова, признанных виновными в приготовлении к мошенничеству. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что в конце июня прошлого года соучастники решили заработать на обмане. Барбазанов позвонил отцу своего знакомого, которому незадолго до этого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина заявил, что может помочь улучшить условия содержания сына в СИЗО и посодействовать его освобождению. Ничего из перечисленного он делать не планировал, да и не мог.

