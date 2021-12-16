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Число отравившихся детей в Тувинском кадетском корпусе увеличилось до 116

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Число детей, отравившихся в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» выросло до 116. Об этом 16 декабря заявил в соцсетях глава региона Владислав Ховалыг.

«Число отравившихся в школе-интернате детей увеличилось — на сегодня их 116. К счастью, тяжелых нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести. Тридцать ребятишек уже пошли на выздоровление. Все дети круглосуточно находятся под медицинским контролем», — написал Ховалыг.

Со слов председателя правительства республики, причиной стала преступная халатность взрослых. У работников поставщика питания подозревают стафилококк.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Сообщалось, что всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса. На следующий день количество госпитализированных перевалило за сотню. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Школа-интернат закрылась на карантин, учебный процесс осуществляется дистанционно.

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