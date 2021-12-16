Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже 2000

За день в России зафиксировали 28 486 случаев коронавируса, из которых большинство по-прежнему приходится на Москву с 3322.



Летальную статистику за 24 часа пополнили 1 133 смерти, из которых 61 человек в Петербурге. Всего вирус унес 294 024 жизни в России.

С начала пандемии в РФ COVID-19 заболели 10 131 646 человек.