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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже 2000

За последние сутки в Петербурге выявили 1992 случая COVID-19. Накануне этот показатель был равен 2055. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб.

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За день в России зафиксировали 28 486 случаев коронавируса, из которых большинство по-прежнему приходится на Москву с 3322.

Летальную статистику за 24 часа пополнили 1 133 смерти, из которых 61 человек в Петербурге. Всего вирус унес 294 024 жизни в России.

С начала пандемии в РФ COVID-19 заболели 10 131 646 человек.

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Комментарии (9)

hedgehog_
правильно. надо на всякий случай всех заболевающих садить на 2 недели на больничный с предварительным диагнозом орви, а потом если не помрет, то и хорошо
xepnuminu
а что там в Нигерии творится интересно?
тов
- Закон готовился полгода, чтобы вы знали. У нас ещё не было прогнозов, как будет умирать российский народ, то ли он будет в день по тысячи, то ли в день по 20 тысяч. Все это требует от государства соответствующей адекватной реакции, чтобы не скулили, не ныли и не говорили: вот, Мишустин, сколько мрут, а люди на дорогах лежат. Государство решило сыграть на опережение и застраховаться на тот случай, если дело пойдёт по критическому пути, - говорит военный эксперт и доверенное лицо Владимира Путина на выборах Виктор Баранец.
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