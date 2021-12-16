Началось награждение победителей городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» 2021 года

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мероприятие в этом году проходит с соблюдением всех действующих требований безопасности и по согласованию с городскими властями. Попасть на мероприятие смогли только обладатели QR-кодов о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании. Но все эти ограничения не помешали собрать вместе ведущие компании Петербурга, которые с сентября боролись за право называться лучшими в одной из 12 номинаций, а также 10 финалистов номинации «Человек года» и даже зрителей, которые пришли поболеть за своих фаворитов.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» третий год вручает народную премию, так как именно горожане выбирают лучших из лучших. 107 тысяч человек проголосовали за победителей», — рассказал в начале церемонии президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев. «Фонтанка» ведет прямой эфир церемонии на сайте издания и в соцсетях.



Награждают победителей премии партнеры мероприятия и «Герои "Фонтанки"» — народные герои, о которых мы рассказывали на своем портале в 2021 году.

Началась церемония с приветственного слова председателя совета директоров АО «АЖУР-МЕДИА» и интернет-портала «Фонтанка.ру» Виктора Шкулёва. Напомним, что выбор победителей проводился в два этапа: сначала читатели выдвигали номинантов, а затем — голосовали за финалистов премии в 10 номинациях: Банк



Бар

Вуз

Загородный отдых



Онлайн-сервис

Работодатель



Ресторан

Салон красоты/барбершоп



Служба доставки

Супермаркет

ТОП-10 в номинациях «Строительная компания», «Негосударственный театр» и «Человек года» определяла редакция «Фонтанки» вместе с экспертным советом, в который входили партнеры премии. Победителей также определили читатели. В общей сложности свои голоса отдали более 107 тысяч человек.