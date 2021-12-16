Началось награждение победителей городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» 2021 года

Мероприятие в этом году проходит с соблюдением всех действующих требований безопасности и по согласованию с городскими властями. Попасть на мероприятие смогли только обладатели QR-кодов о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании. Но все эти ограничения не помешали собрать вместе ведущие компании Петербурга, которые с сентября боролись за право называться лучшими в одной из 12 номинаций, а также 10 финалистов номинации «Человек года» и даже зрителей, которые пришли поболеть за своих фаворитов.
«Фонтанка» третий год вручает народную премию, так как именно горожане выбирают лучших из лучших. 107 тысяч человек проголосовали за победителей», — рассказал в начале церемонии президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев.
«Фонтанка» ведет прямой эфир церемонии на сайте издания и в соцсетях.
Награждают победителей премии партнеры мероприятия и «Герои "Фонтанки"» — народные герои, о которых мы рассказывали на своем портале в 2021 году.
Началась церемония с приветственного слова председателя совета директоров АО «АЖУР-МЕДИА» и интернет-портала «Фонтанка.ру» Виктора Шкулёва.
Напомним, что выбор победителей проводился в два этапа: сначала читатели выдвигали номинантов, а затем — голосовали за финалистов премии в 10 номинациях:
- Банк
- Бар
- Вуз
- Загородный отдых
- Онлайн-сервис
- Работодатель
- Ресторан
- Салон красоты/барбершоп
- Служба доставки
- Супермаркет
ТОП-10 в номинациях «Строительная компания», «Негосударственный театр» и «Человек года» определяла редакция «Фонтанки» вместе с экспертным советом, в который входили партнеры премии. Победителей также определили читатели. В общей сложности свои голоса отдали более 107 тысяч человек.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: