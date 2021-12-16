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Мэрам российских городов хотят установить единый пятилетний срок полномочий

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В Государственную думу РФ внесли законопроект об организации местного самоуправления.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления (лицо, замещающее муниципальную должность либо заключившее контракт (трудовой договор), наделенное в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления) устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — приводит 16 декабря текст законопроекта пресс-служба Совета Федерации.

Главам регионов дается право вынести выговор или предупреждение руководителям местного самоуправления «за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей». Им дается месяц на устранение претензий. После этого глава региона будет вправе отрешить от должности мэра.

Авторы законопроекта указывают, что реализация целей развития России возможна только при «скоординированном и согласованном взаимодействии федеральной, региональной и местной власти».

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Комментарии (2)

Silver867
Если прочитать законопроект внимательно - там не срок полномочий главное, а ликвидация местного самоуправления на уровне поселений.
Останутся только районные администрации, глав которых фактически будет назначать губернатор.
Suricat
а ещё такой же срок в тюрьме, по результатам "работы" конечно.
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