Петербурженка взыскала с поликлиники моральный вред за ночные визиты врачей и угрозы по телефону

Женщина рассказала, что в 6 часов утра 3 ноября 2020 года у нее поднялась температура. На дом был вызван врач, но никто не пришел. Позвонили из 120-й поликлиники, попросили подойти. После осмотра и взятых анализов, в том числе на ковид, Захаровой был поставлен бронхит. 16 ноября на повторном приеме ей закрыли больничный лист. А 21 ноября в час ночи к ней внезапно приехали неизвестные люди, которые представились врачами 120-й поликлиники и заявили, что по результатам исследований у пациентки обнаружен коронавирус. Захаровой предложили ехать в медучреждение, она отказалась, так как на руках был отрицательный результат мазка на COVID-19, сделанный в другой клинике.
Через некоторое время истцу позвонили на мобильный и попросили прислать документы в мессенджере WhatsApp. Истец испугалась и выключила телефон. 3 декабря в 9 утра Захаровой снова позвонили, мужчина представился врачом поликлиники
Из-за этой ситуации у женщины, по ее словам, началась бессонница, ухудшилось самочувствие. Она боялась возвращаться домой одна.
Представитель ответчика не стал оспаривать изложенное. Юрист пояснила. что фактически требования истца сводятся не к качеству оказания медицинской помощи, а к компенсации морального вреда ввиду нарушения врачом-терапевтом принципов врачебной этики и деонтологии.
В администрации Красногвардейского района была проведена проверка, которая выявила нарушение сроков направления на проведение взятия мазка. При прослушивании записи телефонного разговора врача и Захаровой подтвердился факт нарушения медицинской этики. Подтвержден также поздний визит для осмотра врачом в связи с поступившим положительным результатом ПЦР-исследования. Его объяснили высокой нагрузкой. За несоблюдение норм медицинской этики к врачу администрацией поликлиники применено дисциплинарное взыскание.
Суд признал причинение истцу морального вреда и взыскал в пользу Захаровой компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей.