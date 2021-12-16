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Петербурженка взыскала с поликлиники моральный вред за ночные визиты врачей и угрозы по телефону

Красногвардейский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Алены Захаровой к городской поликлинике № 120. Истец просила взыскать с медучреждения 387 400 рублей компенсации морального вреда за неэтичное поведение врача. Подробности 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Женщина рассказала, что в 6 часов утра 3 ноября 2020 года у нее поднялась температура. На дом был вызван врач, но никто не пришел. Позвонили из 120-й поликлиники, попросили подойти. После осмотра и взятых анализов, в том числе на ковид, Захаровой был поставлен бронхит. 16 ноября на повторном приеме ей закрыли больничный лист. А 21 ноября в час ночи к ней внезапно приехали неизвестные люди, которые представились врачами 120-й поликлиники и заявили, что по результатам исследований у пациентки обнаружен коронавирус. Захаровой предложили ехать в медучреждение, она отказалась, так как на руках был отрицательный результат мазка на COVID-19, сделанный в другой клинике.

Через некоторое время истцу позвонили на мобильный и попросили прислать документы в мессенджере WhatsApp. Истец испугалась и выключила телефон. 3 декабря в 9 утра Захаровой снова позвонили, мужчина представился врачом поликлиники № 120 и просил прислать документы, параллельно угрожая женщине. Медик предупреждал, что если она добровольно не сдаст мазок на ковид, ее заберут силой. Звонивший пытался выяснить, по какому адресу находится Захарова.

Из-за этой ситуации у женщины, по ее словам, началась бессонница, ухудшилось самочувствие. Она боялась возвращаться домой одна.

Представитель ответчика не стал оспаривать изложенное. Юрист пояснила. что фактически требования истца сводятся не к качеству оказания медицинской помощи, а к компенсации морального вреда ввиду нарушения врачом-терапевтом принципов врачебной этики и деонтологии.

В администрации Красногвардейского района была проведена проверка, которая выявила нарушение сроков направления на проведение взятия мазка. При прослушивании записи телефонного разговора врача и Захаровой подтвердился факт нарушения медицинской этики. Подтвержден также поздний визит для осмотра врачом в связи с поступившим положительным результатом ПЦР-исследования. Его объяснили высокой нагрузкой. За несоблюдение норм медицинской этики к врачу администрацией поликлиники применено дисциплинарное взыскание.

Суд признал причинение истцу морального вреда и взыскал в пользу Захаровой компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей.

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Комментарии (5)

chip1
5 тыщ! Судья наверное хохотала как лошадь, когда в курилке описывала физиономию истца при оглашении решения))
aleks567
Это какие то бандиты были.
Даже если нашли ковид, человек имеет право лечиться домо. Основная часть больных так и лечится, в больницу только самых тяжелых направляют, да и тех никто не вправе ночью увозить принудительно.
LEV65
Бред какой-то. Кого волнует результат теста? Куче людей не ставят ковид даже при явном его течении и других подтверждающих анализах. А тут ночью ломиться стали. Зачем???
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