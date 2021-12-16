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Смотрите сегодня в прямом эфире церемонию вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — начало в 19:00

16 декабря «Фонтанка» вручает награды лауреатам городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Кто стал лучшим из лучших в Петербурге в 2021 году, можно будет увидеть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на нашем сайте и в социальных сетях издания с 19:00.

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С сентября читатели «Фонтанки» выдвигали номинантов и голосовали за финалистов на сайте городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». За право называться лучшими из лучших боролись предприятия, компании и проекты в 12 номинациях, а в номинации «Человек года» определяли самого важного для города человека в 2021 году.

Список компаний и брендов, вошедших в топ-10 народных номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ. В этом году отдельное голосование проходило в номинации «Лучший негосударственный театр» и «Человек года».

Кто стал победителем в номинациях, сами финалисты узнают одновременно со зрителями онлайн-трансляции во время торжественного объявления итогов голосования на сцене «Тинькофф Арены». Присоединяйтесь к трансляции в 19:00 на сайте и в соцсетях.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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