Смотрите сегодня в прямом эфире церемонию вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — начало в 19:00

С сентября читатели «Фонтанки» выдвигали номинантов и голосовали за финалистов на сайте городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». За право называться лучшими из лучших боролись предприятия, компании и проекты в 12 номинациях, а в номинации «Человек года» определяли самого важного для города человека в 2021 году.
Список компаний и брендов, вошедших в топ-10 народных номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ. В этом году отдельное голосование проходило в номинации «Лучший негосударственный театр» и «Человек года».
Кто стал победителем в номинациях, сами финалисты узнают одновременно со зрителями онлайн-трансляции во время торжественного объявления итогов голосования на сцене «Тинькофф Арены». Присоединяйтесь к трансляции в 19:00 на сайте и в соцсетях.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: