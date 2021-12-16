Смотрите сегодня в прямом эфире церемонию вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — начало в 19:00

С сентября читатели «Фонтанки» выдвигали номинантов и голосовали за финалистов на сайте городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». За право называться лучшими из лучших боролись предприятия, компании и проекты в 12 номинациях, а в номинации «Человек года» определяли самого важного для города человека в 2021 году.

Список компаний и брендов, вошедших в топ-10 народных номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ. В этом году отдельное голосование проходило в номинации «Лучший негосударственный театр» и «Человек года».

