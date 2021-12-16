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Чашечка кофе со спецназом. На Аптекарской набережной задерживали вооруженных вымогателей

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Трое крепких мужчин прижали жителя Петербурга в кафе в Петроградском районе. Они требовали 18,8 млн в счет эфемерного долга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, операция по задержанию троих мужчин в возрасте от 25 до 36 лет стала совместной работой уголовного розыска главка и регионального управления ФСБ. В авангарде пошли бойцы Росгвардии.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Они притаились у заведения на Аптекарской набережной, где заявителю назначили встречу вымогатели.

Разговор, за которым присматривали силовики, не задался и быстро перерос в словесный конфликт. Один из подозреваемых начал вытаскивать пистолет. В этот момент в кафе ворвался спецназ.

«Все трое задержанных были доставлены в отдел полиции. В ходе досмотра у одного из них полицейские изъяли травматический пистолет», — сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Двух подозреваемых суд на данный момент отправил под домашний арест, одного отправил в СИЗО.

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Комментарии (4)

zoera
Опять курносые лица без национальности?
nikonian
Хорошо, что сейчас на 90е!
VKuser151346904
Так понятно же! Эээээ, по-братски вэрни дэнги...
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