Чашечка кофе со спецназом. На Аптекарской набережной задерживали вооруженных вымогателей

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, операция по задержанию троих мужчин в возрасте от 25 до 36 лет стала совместной работой уголовного розыска главка и регионального управления ФСБ. В авангарде пошли бойцы Росгвардии.

Трое крепких мужчин прижали жителя Петербурга в кафе в Петроградском районе. Они требовали 18,8 млн в счет эфемерного долга.

Разговор, за которым присматривали силовики, не задался и быстро перерос в словесный конфликт. Один из подозреваемых начал вытаскивать пистолет. В этот момент в кафе ворвался спецназ.

Они притаились у заведения на Аптекарской набережной, где заявителю назначили встречу вымогатели.

«Все трое задержанных были доставлены в отдел полиции. В ходе досмотра у одного из них полицейские изъяли травматический пистолет», — сообщили в главке.



Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Двух подозреваемых суд на данный момент отправил под домашний арест, одного отправил в СИЗО.

