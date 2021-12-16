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«Где тут Петя, где Серёжа?» В Пулково задержали иностранца с паспортом брата

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В Пулково задержали нелегала с паспортом брата-близнеца.

Сотрудники пограничного управления УФСБ по Петербургу и области остановили в Пулково иностранца, которому въезд в РФ был закрыт два года назад.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 декабря, гражданину одной из бывших советских республик в 2019 году был закрыт въезд в Россию на пять лет за нарушение миграционного законодательства. На пограничном пункте он пытался предъявить паспорт брата-близнеца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

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Комментарии (1)

Vvs Spb
Зачем тяк строго эээ. Он ехал работать. И это тоже его Родина. Они так же считают.
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