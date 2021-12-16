«Где тут Петя, где Серёжа?» В Пулково задержали иностранца с паспортом брата

В Пулково задержали нелегала с паспортом брата-близнеца.



Сотрудники пограничного управления УФСБ по Петербургу и области остановили в Пулково иностранца, которому въезд в РФ был закрыт два года назад.



Как сообщает пресс-служба ведомства 16 декабря, гражданину одной из бывших советских республик в 2019 году был закрыт въезд в Россию на пять лет за нарушение миграционного законодательства. На пограничном пункте он пытался предъявить паспорт брата-близнеца.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

